I piccoli campioni del tamburello premiati all’auditorium di Mori

Si è svolta all’Auditorium di Mori la festa di premiazione del Campionato giovanile provinciale indoor (maschile e femminile) nelle categorie mini-tamburello, pulcini ed esordienti.

Hanno partecipato alla premiazione ben 30 squadre di 14 società (Aldeno, Besenello, Cunevo, Dro, Faedo, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Noarna, Patone, Rallo, Sporminore, Segno, Tuenno, Valle San Felice) per un totale di 230 piccoli campioni.

Il Presidente del Comitato Provinciale Franco Panizza ha ribadito l’importanza per lo sport del tamburello di poter disporre di un vivaio promettente e in continua crescita, sia a livello maschile che femminile.

Un risultato oltremodo positivo, sia per la promozione dei valori sportivi e sociali fra i più giovani, sia perché garantisce al Trentino la possibilità di continuare ad essere protagonista assoluto a livello nazionale ed internazionale.

Tutto questo grazie sia all’instancabile impegno di tutte le società trentine sia alla forte promozione portata avanti all’interno delle istituzioni scolastiche fin dai primi anni in scuola.

Superato positivamente il periodo triste del Covid, il 2023 si apre con la bella notizia della ripresa dell’attività della Società Libertas di Ton proprio con una squadra di piccoli atleti e con la possibilità concreta di concretizzare finalmente l’obiettivo di una squadra della città capoluogo.

Il Segretario Daniele Coser ha illustrato tutte le iniziative intraprese dal Comitato provinciale per promuovere il tamburello nelle scuole di tutto il Trentino e far sì che le giovanissime generazioni si appassionino ad uno sport popolare che in Trentino gode di una lunga e radicata tradizione.

Alla partecipata cerimonia, organizzata dal Vicepresidente provinciale Aurelio Gentili, ha partecipato anche il Sindaco di Mori Stefano Barozzi, che ha ribadito l’orgoglio della sua comunità per l’attività della Società Valle San Felice.

Il Vicepresidente nazionale Andrea Fiorini e il delegato del Coni don Daniele Laghi hanno invece rimarcato l’importanza di puntare sui giovani.