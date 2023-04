I 60 anni di Federcori. Ecco la maratona degli eventi in programma

Pubblicità

ll tema del sessantesimo della Federazione Cori del Trentino, fondata nel 1963, e il programma degli eventi previsti per festeggiare l’importante genetliaco, hanno catalizzato ieri l’attenzione dei 200 partecipanti all’assemblea primaverile del sodalizio svoltasi oggi all’Istituto Salesiano di Trento. “Questo appuntamento – ha precisato il presidente di Federcori Paolo Bergamo – non vuol essere celebrativo ma l’occasione per fare il punto sulla nostra coralità, per far sentire che il nostro movimento c’è, è vivace, dinamico e motivato ad esprimersi”.

Quanto alla ragion d’essere della Federazione Cori del Trentino, Bergamo ha ricordato come essa sia nata e sia da sempre impegnata per incrementare, valorizzare e diffondere la musica corale, coordinando ed organizzando eventi e progetti, promuovendo attività formative di vario livello, con formule nuove ed efficaci, stimolanti ed adeguate alle varie tipologie di coro, curando anche pubblicazioni con particolare attenzione alla conservazione e diffusione del patrimonio corale e musicale.

Il presidente ha poi preannunciato le iniziative che Federcori ha messo in cantiere per festeggiare a breve il proprio sessantesimo compleanno. A partire dalla maratona corale, che consisterà in 6 eventi pubblici distribuiti in alcuni importanti Comuni del Trentino (Pinzolo, Cles, Trento, Levico, Rovereto e Moena).

La maratona coinvolgerà diversi cori, ciascuno dei quali potrà scegliere a quale evento partecipare.

Sempre per l’anniversario, nell’autunno prossimo si terrà il Festival dei Cori popolari misti.

Oltre ai concerti il Festival prevede 2 momenti seminariali per approfondire i repertori popolari regionali e il confronto tra la vocalità dei cori popolari misti e maschili.

Il clou della festa è previsto sabato 14 ottobre al Palarotari di Mezzocorona, con la cerimonia ufficiale per festeggiare il 60° dalla fondazione della Federazione Cori del Trentino.

Un momento – ha aggiunto Bergamo – che sarà arricchito dalla presenza e dall’esibizione di alcuni dei cori più rappresentativi del nostro territorio.

Ma il sessantesimo anniversario di Federcori Trentino conferisce un sapore e un valore molto particolari anche al Concorso nazionale per cori maschili Pigarelli, giunto alla quarta edizione, che andrà in scena al teatro comunale di Pergine il 6 e il 7 maggio.

Con l’obiettivo di sempre: promuovere il repertorio corale di ispirazione popolare. Il presidente non ha nascosto infine la sua grande soddisfazione per la creatura più preziosa che la Federazione ha recentemente partorito: il Coro Giovanile del Trentino. “Condivido con voi – ha detto entusiasta – il buon risultato delle adesioni al Coro Giovanile Trentino. Ringraziamo calorosamente i giovani coristi che rispondendo alla nostra proposta si sono iscritti numerosi a questa formazione rappresentativa di tutta la Coralità trentina.

Ciò dimostra – ha aggiunto – che sono state comprese le motivazioni e l’importanza di dar vita a un coro come questo, al quale la Federazione tiene moltissimo per stimolare tutto il movimento e far crescere i giovani al suo interno. Diamo quindi il benvenuto a loro e ai due maestri – ha concluso – dal momento che per il triennio 2023-2026 la Federazione ha affidato la guida del Coro Giovanile del Trentino a due direttori: Samuele Broseghini e Federico Viola. Sottolineando in tal modo il carattere sia di laboratorio che di progetto formativo di questa nuova realtà, che per svilupparsi dovrà attingere a personalità e competenze diverse”.

