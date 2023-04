Enrico Rizzi avvia la campagna per boicottare il Trentino

Pubblicità

Torna sulla scena mediatica trentina Enrico Rizzi, l’attivista animalista piuttosto noto in Trentino per il risarcimento che ha dovuto dare alla famiglia Moltrer dopo le diffamazioni via social diffuse l’indomani della morte di Diego Moltrer.

Rizzi ha lanciato il 14 aprile sulla sua “seguitissima” pagina Facebook con quasi 409 mila follower una campagna per boicottare il Trentino.

Premettiamo che non è la prima volta che succede e che le precedenti hanno avuto uno scarso successo.

«Scatenatevi. Obiettivo 10 mila condivisioni», scrive il militante animalista sulla sua pagina facebook.

Tant’è comunque che 48 ore il volantino ha ricevuto oltre 4.800 condivisioni. «Io sto con l’orso e non porterò 1 euro in Trentino», si legge.

Rizzi ha poi commentato le ultime dichiarazioni del presidente Fugatti: «Dopo la sospensione del Tar si è innervosito e ha chiesto subito ai giudici la revoca perché l’orso va ammazzato direttamente con il fucile nel bosco altrimenti la cattura e successiva uccisione diventa più complicata», aggiungendo che la provincia autonoma di Trento nel 1999 «ha preso un sacco di soldi dall’Europa per il progetto Life Ursus e che nonostante questo non ha civilizzato sensibilizzato ed educato alla corretta convivevaza con gli orsi».

