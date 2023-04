È Dennis Gervasi la vittima dell’incidente mortale di Campodenno

Pubblicità

Pubblicità



Drammatico incidente verso le 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 15 aprile. Dennis Gervasi, 61 anni di Denno, lungo la strada provinciale 67 che dall’abitato di Campodenno porta al paese di Lover è uscito autonomamente di strada con la propria Audi Q3 perdendo la vita.

Il 61 enne era a pochi chilometri da casa quando la sua auto dopo essere uscita di strada si è ribaltata all’altezza di una curva.

Gervasi è stato proiettato fuori dall’abitacolo finendo a terra. La vettura secondo una prima ricostruzione si è ribaltata più volte per poi tornare con gli pneumatici sull’asfalto mettendosi in asse al termine del cappottamento.

Pubblicità Pubblicità

Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un improvviso malore. Il 61 enne viaggiava da solo e pare che non ci siano altre macchine coinvolte nell’incidente.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari di Campodenno, i sanitari del 118. Inutile l’intervento dell’equipe sanitaria con l’elicottero, troppo gravi le ferite sul corpo del 60 enne che è deceduto sul colpo.

L’uomo lavorava come operaio e agricoltore con l’azienda in via Borgonuovo. Lascia un figlio, Mattia.

Pubblicità Pubblicità