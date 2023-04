Depero in 3D al Fuorisalone di Milano

Potremo possedere uno dei tanti oggetti pubblicitari di Depero in versione 3D. In esposizione ed acquistabili presso uno dei bar più famosi al mondo, il Camparino in Galleria Milano durante la Milano Design Week 2023, dal 17 al 23 aprile

Camparino in Galleria, lo storico locale milanese, uno dei 27 più famosi bar mondiali, con affaccio su Piazza Duomo, insieme a Galleria Campari, museo dedicato al brand, si uniscono per la seconda volta per valorizzare il genio che ha fatto del packaging in un’opera d’arte unite, oggi, alle più moderne tecnologie 3D.

Oggetti decorativi – Depero progettò e realizzò oggetti decorativi eleganti ed efficaci, i famosi pupazzi pubblicitari realizzati nel 1926-1928. La tecnologia 3D li ha trasformati in iconici oggetti tridimensionali all’interno della Beyond Depero – The 3D Art Collection.

Una collezione di design raffigurante pezzi iconici nell’ambito della storica collaborazione tra l’artista e il marchio milanese famoso in tutto il mondo. Riproduzioni realizzate con la tecnica della stampa 3D in collaborazione con Caracol, azienda lombarda leader nel mondo dell’additive manufacturing.

Anche in questa occasione le linee futuriste dell’artista trentino sposano l’innovazione tecnologica e diventano oggetti d’arte, espressione e ricerca simbolo del concetto stesso del futurismo. L’arte e il design sposano perfettamente il mondo del food & beverage e della comunicazione pubblicitaria.

Loro, i Campari e l’artista, furono solo fra i primi al mondo a intuire questa grande rivoluzione del marketing. Però è solo il tempo che sancisce l’eternità dello sforzo creativo-industriale: da comunicazione pubblicitaria effimera è diventata un Brand Ambassador dello stile italiano e trentino nel mondo.

Invenzioni astratte – Depero inventò locandine con lettering e omini meccanici che sfociavano in composizioni quasi astratte, incisive, grafiche che, ancor oggi, sono citate graficamente da molti. Ricordiamo recentemente le opere d’arte ispirate a Depero che hanno arricchito le tavole della cena di gala di Futura ed. 2023* che l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto ha organizzato in Trentino dal 6 all’8 marzo 2023**.

Fortunato Depero ha portato davvero fortuna a Campari che da quasi un secolo ha fatto di questa bottiglietta e del suo stile il simbolo del design e dell’Aperitivo nel mondo. Rivive a Milano un’esposizione dedicata alle creazioni dell’artista trentino che è stato il Maestro di chi, come noi, lavora nel marketing del food & beverage.

Se passate a Milano dal 17 al 23 aprile, le vetrine del Camparino in Galleria ospiteranno una selezione di opere ispirate alla produzione del celebre artista grazie al contributo e alla sinergia con Galleria Campari. Beyond Depero – The 3D Art Collection potrà essere acquistata sia in Camparino in Galleria sia presso Galleria Campari.

*Olab & Partners Communication & Organization Partners

**artista Marzia Boaglio