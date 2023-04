Sono aperte le iscrizioni alla “Arcobalrun” 2023

Pubblicità

Mancano ancora quasi due mesi alla prossima edizione della “Arcobalrun” 2023, in programma il 10 giugno prossimo, ma sono già aperte le iscrizioni a uno degli eventi più vivaci e colorati dell’estate in Val di Non.

La divertente iniziativa, che si terrà a Fondo nel Comune di Borgo d’Anaunia, è organizzata dagli oratori della Val di Non e della Val di Sole con la collaborazione della Pro Loco di Fondo e della Società Podistica Novella.

Fino al 25 maggio è possibile iscriversi mandando il modulo via e-mail e facendo il pagamento con bonifico bancario oppure iscrivendosi direttamente alla sede della Società Podistica Novella in Piazza San Giovanni, 7 a Fondo.

A partire dal giorno seguente, il 26 maggio, ci si potrà iscrivere solo recandosi alla sede della Società Podistica Novella

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Tutte le informazioni necessarie e il link che rimanda al modulo per l’iscrizione online sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata all’evento “Arcobalrun”.

