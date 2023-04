Sale slot machine: respinti i ricorsi delle sale

Pubblicità

Pubblicità



Sono stati respinti i ricorsi di alcuni gestori di sale slot machine in Trentino: alcuni avevano infatti preferito fare ricorso contro quella che avevano definito l’assurda “legge della distanza” piovuta dall’alto qualche mese fa.

In poche parole, se la sala si trova a meno di 300 metri da luoghi sensibili (che possono essere scuole, ospedali, usa, etc..) allora le “macchinette” vanno eliminate.

Ma di cosa può vivere una sala con le slot machine senza di queste? Ebbene, il gioco d’azzardo è ancora possibile, così come i “biglietti” dei “gratta e vinci” ma, chiaramente, le cifre che si possono vedere sono ben altre rispetto alla ben più solida clientela delle sale “classiche”.

Pubblicità Pubblicità

Al rigetto dei ricorsi sarà certamente possibile appellarsi, ma è una strada comunque in salita e che dovrà essere valutata accuratamente da clienti e avvocati. Nel mentre in proposito è prevista comunque una riforma sulle sale da gioco a carattere nazionale.

Le decisioni prese erano nei confronti di tre sale di Trento (una a Melta, una in via Milano ed una in viale Verona) e di una della Val di Sole e affondano le radici nell’entrata in vigore lo scorso agosto della legge provinciale che appunto prevede la chiusura delle sale a meno di 300 metri dai luoghi sensibili.

I legali hanno giustamente fatto notare che le slot machine sono autorizzate dallo Stato italiano su tutto il territorio e che quanto successo in Trentino rapppresenta un “unicum” rispetto al resto d’Italia.

Pubblicità Pubblicità



È quindi possibile considerare Costituzionale questa normativa provinciale? Davvero, poi, rimuovere queste sale andrà a portare dei benefici? Non c’è forse il rischio di accentuare la dipendenza di chi usa i gioco d’azzardo online?

Il Tar in prima istanza si era fatto ben sentire con Comune e Provincia, inoltre non erano mancate le verifiche di chi di dovere. E le percentuali ed i numeri parlano chiaro: avere una sala slot sarebbe lecito.

Tuttavia, è stato deciso che il “distanziometro” è lecito, adeguato e ragionevole. E che, di conseguenza, tutti vi si devono adeguare. Una decisione non approvata dai lavoratori del settore e che piove letteralmente dall’alto. Un’imposizione non vista come corretta nonostante la decisione di respingere i ricorsi.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità