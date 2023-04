Pionieri, il film di AKU e Peter Moser arriva alla 71° edizione del Trento Film Festival

Pubblicità

Lunedì 1° maggio il nostro territorio sarà orgoglioso protagonista nella prima visione del film “Pionieri“, il racconto del lungo viaggio della guida alpina Peter Moser nella leggenda dell’alpinismo, che si terrà a Trento in occasione della 71^ edizione del Trento Film Festival.

La pellicola, realizzato da AKU in collaborazione con l’APT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi e Vibram per la regia di Alessandro Beltrame, racconta l’incredibile impresa compiuta da Peter Moser sulle Pale di San Martino nell’estate 2021.

La giornata di quel 10 agosto 2021 per Peter Moser inizia molto presto. È notte fonda quando parte da San Martino di Castrozza; con la frontale in testa sale verso la ferrata Bolver-Lugli e prima che il sole tramonti sarà sulla cima del Piz de Sagron che ha raggiunto dopo aver salito il Cimon della Pala, la Pala di San Martino, la Cima Canali, il Sass Maor e il Sass d’Ortiga. Tutto d’un fiato.

Ispirandosi ai pionieri dell’alpinismo, Peter ha concatenato in un solo giorno sei delle principali cime delle Pale di San Martino, percorrendo le vie storiche dei primi salitori. Un confronto ad armi pari con la montagna, in velocità ma senza fretta, un viaggio intimo che Peter ha voluto compiere per arrivare alle radici dell’alpinismo e del suo essere montanaro e guida alpina, dove l’esplorazione e lo stupore per la Natura sono ancora possibili.

Il medesimo desiderio di esplorazione che spinse i primi alpinisti inglesi a salire sulle Pale, accompagnati da cacciatori e montanari del Primiero che il film evoca proprio attraverso una delle più leggendarie cordate che hanno fatto la storia dell’alpinismo. Mariano Lott e Antonio Zagonel, entrambi guide alpine delle Aquile di San Martino e Primiero, vestono i panni di due guide storiche del Primiero, come Michele Bettega e Bortolo Zagonel, mentre la cliente inglese Beatrice Thomasson è interpretata con eleganza e aplomb britannico da Petra Lott.

A completare il tributo dato all’impresa di Peter Moser si aggiungono le voci di Maurizio Zanolla “Manolo” e dello storico dell’alpinismo Luciano Gadenz.

Le riprese, portate a termine tra l’estate e l’autunno del 2021 e del 2022, sono state realizzate con il supporto economico di ApT, che ne ha curato l’organizzazione ed alcuni aspetti logistici.

Pionieri è un progetto di AKU, realizzato in collaborazione con l’APT San Martino di Castrozza e con Vibram. La regia del film è di Alessandro Beltrame.

Peter Moser è guida alpina e atleta della montagna, con un profilo poliedrico in grado di esprimersi ad alti livelli in ogni contesto alpinistico. La sua prima ascensione a 12 anni sulle Torri del Vajolet con lo zio e poi è un susseguirsi di decine e decine di ascensioni dapprima sulle grandi vie classiche delle Dolomiti e delle Alpi Occidentali poi sugli itinerari più impegnativi e ambiziosi.

Diventa guida alpina giovanissimo, a soli vent’anni, poco dopo è chiamato a far parte come atleta del Gruppo militare Alta Montagna del Centro Sportivo dell’Esercito, un’esperienza di cinque anni che gli consente di accrescere la propria formazione atletica e alpinistica, oltre che nell’arrampicata sportiva e nello scialpinismo, la sua grande passione, praticata fin da giovanissimo a livello agonistico.

Nel suo curriculum spaziano ripetizioni di itinerari sportivi anche superiori all’8c, salite alle grandi Nord, centinaia di vie in Dolomiti e in tutta la catena delle Alpi, numerose prime aperture sia su roccia che su ghiaccio. Dal 2019 Peter Moser collabora con AKU come tester e consulente nello sviluppo delle calzature da alpinismo.

Il 10 agosto 2021 Peter Moser è partito di notte da San Martino di Castrozza e ha raggiunto prima del tramonto le seguenti cime:

Cimon della Pala (3184 m) per la via normale di sud-est (prima salita: nel 1870 da Edward Robson Whitwell, Christian Lauener con la guida Santo Siorpaes);

Pala di San Martino (2982 m) per la via normale di nord-ovest (prima salita: nel 1878 da Julius Meurer, Alfredo Pallavicini, con le guide Michele Bettega, Arcangelo Dimai e Santo Siorpaes);

Cima Canali (2900 m) lungo lo spigolo nord-ovest con l’attraversata delle creste (prima salita: nel 1879 da Charles Comyns Tucker con la guida Michele Bettega; Peter ha salito lo spigolo nord-ovest con l’attraversata delle creste);

Sass Maor (2812 m) per la via normale di sud-est (prima salita: nel 1875 da Henry Awdry Beachcroft, Charles Comyns Tucker, con le guide Francois Devoassoud e Giovanni Battista Della Santa);

Sass d’Ortiga (2631 m) per lo spigolo ovest (prima salita: nel 1892 da DemeterDiamantidi e Peter Kotter con Giuseppe Zecchini);

Piz de Sagrón (2486 m) per il versante settentrionale e meridionale (prima salita: nel 1877 da Cesare Tomè, Tommaso Da Col e la guida Mariano Bernardin “Gabiàn”).

