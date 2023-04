Orso sulla ciclabile a Malosco: «Non è vero che vive solo nei boschi»

Pubblicità

Il video (clicca qui per vederlo) è stato girato ieri sulla ciclabile di Malosco da una mamma che insieme ai figli era nei dintorni. «Non è possibile che vicino ad una ciclabile frequentata anche da famiglie con i bimbi piccoli si possa trovare un orso» – spiega la mamma che ci ha inviato il video.

«Non è vero che l‘orso vive solo nei boschi – aggiunge ancora – questo orso non sarà lo stesso che ha ucciso Andrea Papi, ma ora sono troppi qui gli orsi ed è necessario fare qualcosa e non sono chiacchierare.»

Gli avvistamenti, soprattutto in val di Non e Sole si sono moltiplicati nelle ultime settimana. La zona ora sta diventando molto pericolosa. (clicca qui per vedere il video integrale