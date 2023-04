Orsi, chiacchiere e sperpero di danaro pubblico in progetti falliti

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

ho seguito con attenzione il dibattito sul tema orsi e convivenza con l’uomo sviluppatosi in questi giorni a seguito del tragico fatto avvenuto in Val di Sole, per il quale esprimo la mia vicinanza ai famigliari. E’ però mancata una precisa ricostruzione – storica, se vogliamo – sul come si è formata la volontà politica di reintrodurre artificialmente l’orso nei territori nei quali esso era di fatto scomparso, mercé la progressiva antropizzazione dei territori montani di alta quota.

Va quindi ricordato che alla fine degli anni ’90 le allora giunte di centrosinistra ebbero a ritenere primaria ed indifferibile l’esigenza di ripopolare l’area del Parco Adamello-Brenta, essendo la popolazione degli orsi avviata verso l’estinzione, in quanto ridotta a n. 3 esemplari che non si riproducevano da almeno dieci anni.

Pubblicità Pubblicità

Il piano prevedeva il reinserimento di esemplari provenienti dall’estero sino al raggiungimento di una popolazione ritenuta ottimale nella cifra di 56\60 esemplari (quota raggiunta).

Ebbene all’epoca nessuno si pose – e si è posto anche oggi – il problema del possibile e prevedibile conflitto estremo tra animali e uomini per l’ utilizzo del medesimo territorio. In altre realtà questa possibilità è stata attentamente studiata e prevista, partendo dal divieto di accesso in determinate aree, specie in primavera quando gli orsi si risvegliano e hanno fame o accudiscono le cucciolate, e dall’affissione a tappeto di cartelli di avvertimento (così in Abruzzo per l’ orso marsicano), sino a giungere alla sorveglianza armata delle aree riservate ai turisti ( Yellowstone, Isole Svalbard ). In Alaska, ove gli orsi sono più abbondanti dei cani domestici, i civili girano costantemente armati, anche nel giardino di casa.

Quello che è sicuro è che l’uomo non può forzare la natura mediante introduzioni artificiali di specie scomparse o scomparende o rimediare ai propri misfatti o anche solo all’ evoluzione dei territori, poiché questa forzatura prima o poi presenterà un conto, che può essere di mera alterazione dell’ ambiente o di scomparsa di altre specie autoctone antagoniste, sino ad arrivare ai tragici fatti di cui è cronaca.

Pubblicità Pubblicità



Stesso discorso va fatto per il lupo, ma anche, e non di meno, per la popolazione dei cervidi o degli ungulati, soprattutto i cinghiali, la cui gestione o, peggio, i ripopolamenti artificiali sono condotti pensando solo al contingente.

La soluzione del caso orsi non si risolve con gli abbattimenti selettivi dei presunti “colpevoli“, perché il problema viene spostato solo in avanti nel tempo. Potrebbe servire invece il radiocontrollo di ogni singolo esemplare la cui tracciatura potrebbe essere resa disponibile in tempo reale mediante una semplice app ed una campagna capillare di sensibilizzazione di chi frequenta la montagna al rispetto delle distanze tra uomo ed animali e di cosa fare per la propria sicurezza anche mediante dispositivi stordenti o a scoppio che dovrebbero essere autorizzati e di vendita controllata. Idem per il controllo elettronico del lupo, compito questo assai più agevole, dato che basta radiomunire qualche esemplare per branco.

Ovviamente bisogna avere volontà politica e saper vedere un po’ più in là del proprio naso. Il resto sono solo chiacchere e sperpero di danaro pubblico in progetti falliti e, purtroppo, risarcimenti danni.

PS: A titolo esemplificativo, per chi volesse formarsi un’opinione documentata e non per sentito dire o spinto dall’ emozione del momento, indico i seguenti link: https://grandicarnivori.provincia.tn.it/L-orso/Storia-sull-arco-alpino/Il-Progetto-di-reintroduzione-Life-Ursus

https://www.pnab.it/wp-content/uploads/2018/02/parco_documenti18_orso.pdf

Avv. M. Stefano Sforzellini – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)