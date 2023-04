Migranti: linea dura del governo, stop alla protezione speciale

Pubblicità

La maggioranza, dopo una lunga mediazione, raggiunge l’intesa sull’ulteriore giro di vite sulla protezione speciale che viene di fatto cancellata.

Con un subemendamento presentato in commissione Affari costituzionali del Senato, dove è all’esame il decreto Migranti, varato dal Cdm che si è svolto a Cutro all’indomani del naufragio avvenuto davanti alle coste calabresi, il centrodestra dispone che non sarà più possibile convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso ottenuto a seguito della protezione speciale.

Allo stesso tempo, non sarà più convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro quelli per calamità o per cure mediche, se non in limitatissime situazioni.

Per il partito della premier Giorgia Meloni lo scopo dell’emendamento è infatti quello di restringere le maglie del permesso temporaneo il cui utilizzo per varie ragioni si e’ allargato a dismisura, creando una salvaguardia indiscriminata degli irregolari.

Nella maggiorazna qualcuno ha specificato che si tratta sì di una stretta ben vigorosa, come ad esempio sulla malattia (se è curabile nel Paese di provenienza non impedisce più l’espulsione del migrante), ma senza un colpo di spugna tout court, e che in ogni caso ci si muove nel rispetto delle convenzioni internazionali, tenendo inoltre presenti le osservazioni sollevate dal Quirinale sul dl Cutro, il tutto in costante raccordo con l’esecutivo.

Esulta anche il Carroccio: il testo della maggioranza “recepisce gli emendamenti della Lega che danno una stretta alla protezione speciale introdotta dal ministro Lamorgese e dalla sinistra nel 2020. Era diventata una sanatoria, un pull factor di immigrazione. La protezione speciale ha creato sovraffollamento in tribunali e questure e non ha prodotto integrazione”.

