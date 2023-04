I Talking Heads fanno decollare il Madison

Vi consiglio di attivare Spotify o altro web player e andare a ripescare il brano I Zimbra dei Talking Heads. Dura solo 3 minuti e sarà la perfetta colonna sonora per questo articolo. Fatelo partire e venite a bordo di questa strana astronave con la forma di un palazzetto dello sport bolognese.

10 giorni a Natale – Freddo becco, ma la fame di concerti ha vinto ancora una volta e si va. È il 16 dicembre dell’80, e a Bologna va in scena una delle band newyorkesi più fresche del post punk e della scena new wave.

Sono i Talking Heads di David Byrne, un musicista e musicologo formidabile, che hanno già messo a segno 4 album. Gli ultimi due “Fear of music” e “Remain in light” sono davvero strepitosi. Il concerto parte in modo gradevolissimo con un pezzone come “Psycho killer”, con quel giro di basso tum-tum-tum riconoscibile tra mille.

Una ottima onda – Si capisce subito che c’è un’ottima onda che continua a fluire tra pubblico e palco. Oltre ai 4 membri originali della band, ci sono nuovi ingressi che sconvolgono il sound originario. Specialmente il chitarrista Adrian Belew, che ha lavorato con Bowie e Zappa, e poi collaborerà coi King Crimson, è assolutamente originale in ogni passaggio, riesce ad aggiungere carattere ad ogni brano.

Arriva l’onda nera – Poi sul palco avviene una piccola rivoluzione, il rock new wave incontra il funk elettrico e tutto cambia. Entrano in scena un tastierista (Bernie Worrell) un secondo bassista (Busta Jones) a duettare con la bionda Tina Weimouth, una corista da urlo (Dolette McDonald) e un percussionista (Steve Scales).

Funk rock da sballo – Il funk-rock prende vita e il Madison di Bologna, il palasport, comincia a ruggire e tremare. 10.000 persone cominciano a scuotersi, saltare e ballare su quel ritmo incalzante. Una specie di happening che fa vibrare il palazzetto fino alle fondamenta. Credo che quella notte si sia strappato via dalle fondamenta e abbia cominciato a ballare anche lui, si sia trasformato in un’astronave e sia decollato verso un non-so-dove.

I Zimbra. – È il brano che ha dato il via a questo misto di funk rock in un concerto memorabile, un mix di musica “bianca” e “nera” che ha preso per mano tutti quanti. Non avevamo mai visto, in nessun altro concerto, liberare tanta energia da tutto il pubblico, anche gli storpi e gli zoppi hanno ripreso l’uso delle gambe per saltare e ballare.

Pavimento scivoloso – Ogni ordine di posti dalla platea fino alla piccionaia ha contribuito a rendere scivoloso di sudore il pavimento. La cosa più curiosa è che tutti abbiano reagito allo stesso modo, siano stati intrappolati in questo trip senza sostanze, e abbiano delegato alla danza la sua funzione originaria. Un vero e proprio “slego” dove i corpi sono diventati strumento di liberazione.

Un regalo di Natale – Alla fine del concerto erano tutti sfiniti ma contenti, con la lingua di fuori ma con la sensazione di aver partecipato ad un evento, un concerto di rara bellezza e carica. Uno splendido regalo di Natale, ed una rivelazione per chi aveva tenuto separati due generi musicali che sembravano correre paralleli senza incontrarsi mai e che invece hanno saputo connettersi così bene.

Quella tournée è stata immortalata in alcuni video che trovate su YouTube ed un dvd, ed è diventato un album “The name of this band is Talking Heads”. Cercatelo, ne vale la pena. I Talking Heads fanno decollare il Madison