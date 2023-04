Gelate nel Contà: nuovo allarme nella notte, a rischio i raccolti

Pubblicità

Pubblicità



Zona del Contà in bassa val di Non ancora sotto pressione per le gelate. Alle 1.45 della notte è scattata l’allerta gelate da parte della FEM.

Il termometro e’ sceso sotto lo zero fino a – 6 nelle zone più basse. Stamane alle 6.30 la temperatura era di 3,5 gradi sottozero

Le piante sono al limite, i fiori centrali del Golden risultano bruciati e questo comprometterà la pezzatura grossa del raccolto.

Pubblicità Pubblicità

La zona del Contà purtroppo per via della mancanza di acqua non può usufruire degli impianti antribrina che in parte scongiurebbero i danni al raccolto.

L’aria del Brenta molto fredda penalizza ancora di più la conca del Contà che diventa la più fredda della val di Non. Purtroppo le previsioni per la prossima settimana non portano ottimismo tra gli agricoltori della zona che nella notte sono andati nella campagne per controllare i danni delle gelate.

Coldiretti e Codipra si stanno spendendo perchè l’Europa dichiari lo stato di emergenza gelate sul territorio. L’operazione però non è facile. (foto scattate stamane alle 6.30)

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità