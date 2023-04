Ecco le mostre e gli eventi in programma al Castello del Buonconsiglio e nelle sedi periferiche

Pubblicità

Dosso Dossi e i Sapienti, le fotografie di Sergio Perdomi al Castello del Buonconsiglio, il Giappone a Castel Stenico, il centenario di Bartolomeo Bezzi a Castel Caldes, assieme a concerti, cinema all’aperto, rievocazioni storiche, visite teatralizzate e laboratori per grandi e bambini saranno i protagonisti della proposta culturale dei castelli provinciali.

Sarà una primavera/estate ricca di mostre ed eventi quella del Castello del Buonconsiglio e delle sedi distaccate di Castel Thun, Castel Caldes, Castel Stenico e Castel Beseno.

Al Castello del Buonconsiglio saranno proposte le rassegne “I volti della sapienza. Dosso e Battista nella Biblioteca di Bernardo Cles” dal 1° luglio al 22 ottobre curata da Laura Dal Prà e Vincenzo Farinella e dal 21 aprile fino al 1° ottobre la mostra “Sergio Perdomi (1887-1935).

Il fotografo della Venezia Tridentina”, esposizione realizzata in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali curata da Katia Malatesta e Maddalena Ferrari, su progetto espositivo di Roberto Festi.

Da maggio i giardini del maniero ospiteranno una mostra fotografica, nell’ambito dell’iniziativa del Comune di Trento “Fiori al centro” dedicata ai fiori presenti nelle collezioni museali.

Visto il successo riscosso al Castello del Buonconsiglio sia dalle iniziative “Tutti pazzi per il Giappone” sia dalla mostra “Incontri in Giappone” si è deciso di portare la rassegna a Castel Stenico dal 24 maggio all’8 ottobre.

A Castel Caldes dal 16 giugno al 5 novembre si potrà ammirare una mostra dedicata a Bartolomeo Bezzi, nell’ambito delle numerose iniziative legate al centenario della morte del pittore solandro, un programma articolato su più sedi che sarà presentato a breve dagli enti organizzatori ovvero dai Comuni di Cles, Terzolas e Ossana, dal Mart e dal Castello del Buonconsiglio.

L’estate nei manieri sarà fatta anche di eventi, di concerti musicali, di visite teatralizzate alla mostra di Dosso, appuntamenti per grandi e bambini, laboratori per famiglie e alcuni eventi realizzati in collaborazione con il Centro Servizi culturali Santa Chiara e il Coordinamento Teatrale trentino.

A Castel Beseno tornerà l’evento “All’armi All’armi” oltre alle consuete rievocazioni storiche con gli armigeri, a Castel Stenico tornerà la falconeria, a Castel Caldes l’amore cortese, mentre al Buonconsiglio tornerà il Cinema all’aperto con pellicole legate al tema della mostra estiva ovvero il Cinquecento, poi il Trionfo Tridentino e i cori della Federazione Cori del Trentino saranno presenti con la rassegna Incanto a castello.

Proseguono intanto i lavori nei castelli: al Buonconsiglio si è ultimata la nuova illuminazione esterna dando così un contributo alla nuova Piazza Mostra, a Castel Thun sono partiti i lavori per la realizzazione degli orti storici grazie al progetto PNRR e per il restauro delle due Torrette mentre a Stenico sono iniziati i lavori di rifacimento ai tetti a sud e ovest.

