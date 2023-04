È tutto pronto a Pressano per la “Sagra dell’Ottava”

Pubblicità

Pressano sta scaldando i motori. È tutto pronto, infatti, per la Sagra dell’Ottava, in programma oggi e domani, sabato 15 e domenica 16 aprile, e organizzata dalle associazioni locali.

Il fischio d’inizio è per questa sera alle 18 con l’apertura degli spacci con cucina gastronomica e vini tipici.

A partire dalle 21, poi, musica in piazza per tutti con dj.

Domani, invece, alle 8 è previsto l’inizio del mercato, con l’apertura degli spacci e il vaso della fortuna organizzato dalla scuola materna con ricchi premi.

Ampia l’offerta per il pranzo all’oratorio o in piazza. Alle 14.30, sempre in piazza, suonerà la Banda di Lavis, mentre alle 15.45 nel teatro dell’oratorio si esibirà in concerto il Coro Sociale di Pressano.

Non mancherà l’angolo bimbi con gonfiabili davanti alla nuova scuola elementare.

E non è finita qui. Dopodomani, lunedì 17 aprile, si proseguirà con l’ “Ottavina”: pranzo in piazza per tutti i gusti.