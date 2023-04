“Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”: un fantasy dai toni classici ed un cast stellare

Finalmente è arrivato sui grandi schermi “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”, un fantasy leggero, scanzonato, divertente e che termina in un battito di ciglia nonostante i 134 minuti di pellicola.

Per la regia di John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein e con un cast stellare tra cui spiccano Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant e Bradley Cooper, questo film del 2023 punta – molto probabilmente e come sarebbe logico pensare – a sondare il terreno per possibili ulteriori capitoli finendo quindi per diventare il primo capitolo di un franchise che potrebbe davvero vendere tanto.

Con tantissimi riferimenti al cinema degli anni ’80, D&D è un film dove i personaggi sono perfettamente bilanciati, le dinamiche non sono forzate e gli effetti speciali sono davvero notevoli.

Il cameo di Bradley Cooper riuscirà inoltre a far persino riflettere, oltre che sorridere, per non parlare di tutte le scene divertenti e dell’assurda serietà e compostezza del personaggio di Regé Jean Page. Nel complesso, un film consigliassimo: le oltre due ore di film passano quasi troppo veloci!

BREVE TRAMA:

“Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.”