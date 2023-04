Approvato dalla Giunta provinciale il calendario scolastico 2023-2024

Nella seduta di ieri la Giunta provinciale ha approvato il calendario scolastico del prossimo anno. Nelle istituzioni scolastiche trentine le lezioni avranno inizio lunedì 11 settembre 2023 e si concluderanno martedì 11 giugno 2024, mentre per le scuole dell’infanzia le attività didattiche inizieranno lunedì 4 settembre 2023 e termineranno mercoledì 31 luglio 2024.

Le attività didattiche delle istituzioni formative provinciali e paritarie avranno inizio lunedì 11 settembre 2023; alle stesse spetterà la determinazione dell’organizzazione temporale delle lezioni, comprese le sospensioni dell’attività didattica. La novità per il prossimo anno scolastico è costituita dalla previsione, per il primo e il secondo ciclo di istruzione, di una settimana per le vacanze di Carnevale nei giorni compresi tra giovedì 8 febbraio e martedì 13 febbraio 2024.