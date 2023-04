A Vermiglio borse di tirocinio per i giovani dai 16 ai 19 anni

Pubblicità

Arrivano nuove e interessanti opportunità di crescita e formazione per i giovani di Vermiglio.

Il Comune, in accordo con la Comunità della Val di Sole, intende assegnare anche per il 2020 delle borse di tirocinio per la partecipazione a stage formativi nei campi della valorizzazione ambientale, della promozione del territorio alpino e recupero del patrimonio storico di Vermiglio, oltre che per lo svolgimento di attività nell’ambito turistico-amministrativa.

L’iniziativa è rivolta alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni e il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 15 maggio 2023.

Scopo del progetto è quello di trasferire ai partecipanti, oltre a competenze tecnico-pratiche, anche nozioni e strategie riguardanti l’attività turistica, settore primario nell’economia locale. Le attività e la formazione hanno altresì l’obiettivo di migliorare le competenze e l’orientamento al mondo del lavoro delle giovani generazioni.

Oltre al tirocinio specifico è prevista la frequenza di un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’impegno settimanale sarà di 36 ore con la sorveglianza di un tutor e il compenso a titolo di borsa di tirocinio consiste in 130 euro lordi settimanali.

È possibile consultare l’avviso completo e le linee guida sul sito comunale www.comune.vermiglio.tn.it