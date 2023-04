A Cles iniziano gli eventi per il 90° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini Cles

Pubblicità

Grandi festeggiamenti a Cles in occasione del 90° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Cles (sezione di Trento). Il Gruppo ha organizzato tre giornate ricche di eventi, in concomitanza con il 38° Raduno di zona media Val di Non ed il 20° Gemellaggio Gruppo di Chivasso.

Si inizia, oggi, sabato 15 aprile ad ore 20 presso il Palazzo Assessorile con l’apertura della mostra fotografica “Cles e i suoi alpini”.

A seguire la presentazione del libro “Sui prati del Tonale 94 stelle alpine”; sarà presente l’autore Sergio Boem. Sabato 22 aprile ad ore 21 presso l’Auditorium del Polo Scolastico di Cles si terrà un concerto del Coro della SAT; entrata libera.

Domenica 23 aprile, giornata conclusiva, saranno molteplici gli appuntamenti:

ore 09,30: ammassamento in Corso Dante;

ore 10,00: alzabandiera e sfilata con la Fanfara Alpina di Lizzana per le vie del centro di Cles;

ore 10,30: Santa Messa nella Chiesa di S. Maria Assunta;

ore 11,30: sfilata degli alpini fino al Sacello di Fatima sulla salita Doss di Pez, in Onore ai Caduti; interverranno le autorità.

Ore 12,30: Pranzo Alpino presso la sala polivalente del CTL (Centro Tempo Libero) di Cles;

ore 14,30: Concerto della Fanfara Alpina di Lizzana.

In Corso Dante saranno presenti allestimenti storici in divisa.

Funzionerà un fornito servizio bar e cucina.