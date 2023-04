Sospensione ordinanza per abbattere JJ4: alcune reazioni degli animalisti

Pubblicità

Dopo la notizia diffusa oggi dall’agenzia di stampa Agi, che cita fonti legali della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia) (QUI link) e che è poi rimbalzata su tantissimi giornali.

Secondo quanto riportato, il Tar avrebbe infatti fermato tutto ancora una volta, preferendo quindi catturare sì JJ4, ma senza ucciderla subito.

Tuttavia, la possibilità di abbatterla in seguito (dopo l’11 maggio) è ancora – per il momento – un’opzione valida e reale.

“All’arroganza del Presidente Fugatti nel rispondere alle nostre proposte per il salvataggio di Jj4, il TAR ha risposto con la sospensione del provvedimento. Una reazione legittima e di buon senso che permetterà di individuare una soluzione ragionata e proattiva alla difficile vicenda di JJ4.” si legge poi in una nota di Lav sul loro sito web.

AIDAA (ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE ) – nel pomeriggio – in una nota ha scritto che “Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la decisione del TAR del Trentino di sospendere l’ordinanza Fugatti che prevede l’uccisione dell’orsa JJ4, ma non ci culliamo in facili entusiasmi sapendo bene che questo è solo il primo passo per la salvezza degli orsi trentini e che tale decisione potrebbe essere capovolta o confermata tra pochi giorni, per questo chiediamo con forza la nascita di un tavolo nazionale per le politiche di tutela degli orsi e delle altre specie selvatiche mettendo definitivamente nell’angolo coloro che vogliono governare la natura a colpi di fucile.

Rinnoviamo quindi il nostro appello al ministro Fratin per usare questi giorni proprio per avviare questo tavolo nazionale che abbia come obiettivo la salvaguardia degli orsi e la promozione di progetti che sostengano e promuovano la convivenza tra uomo e animali proprio a partire dall’esperienza trentina”.

“Per Fugatti, la colpa è dell’orso per essersi comportato da orso nel suo habitat naturale“, fa sapere Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Come spesso succede in questi casi, invece di ammettere le proprie responsabilità si sceglie la strada più facile della becera propaganda, buttando benzina sul fuoco della paura dei cittadini con una narrazione secondo cui gli orsi sarebbero troppi e troppo pericolosi. Se così fosse, però, gli incidenti gravi sarebbero all’ordine del giorno e invece se ne contano pochissimi. Tutto questo allarmismo ha lo scopo di scaricare sugli orsi la propria incapacità di gestire le cose in maniera corretta.”

“Siamo lieti che il TAR abbia per ora sospeso l’ordinanza di abbattimento di JJ4, grazie al ricorso presentato da LAV che si è offerta di trasferire gli orsi definiti problematici in altri luoghi. Una proposta alla quale Fugatti ha risposto con un certo sarcasmo, aprendo alla possibilità di trasferire anche altri orsi. Per questo, abbiamo contattato il PNALM (Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise per chiedere la disponibilità di una struttura ad accogliere M49, un orso che da anni ormai soffre la prigionia nel Casteller. Avevamo già tentato questa strada in passato, ma il tutto fu purtroppo bloccato proprio dalla PAT. Faremo di tutto per salvare lui e, se possibile, altri orsi dalla gestione scellerata della Provincia di Trento, dove si pensa di risolvere i problemi uccidendo anziché facendo prevenzione” ha continuato poi Rosati.

“Come abbiamo già annunciato, stiamo lavorando per coinvolgere la UE perché crediamo debba intervenire quanto meno per verificare come sono stati spesi i corposi finanziamenti elargiti alla PAT per il ripopolamento e la gestione di questi animali. Ma non ci fermeremo certamente qui”, fa sapere poi Michele Pezone – Responsabile Diritti Animali LNDC Animal Protection. “Faremo una richiesta di accesso agli atti perché vogliamo verificare quali siano le inadempienze e le mancanze della PAT in questi anni. Innanzitutto, ci chiediamo perché il radiocollare di JJ4 era non funzionante e non fosse stato prontamente sostituito.

Il monitoraggio degli spostamenti è sicuramente uno dei mezzi più efficaci per prevenire incidenti. Inoltre, perché le zone in cui è nota la presenza di alcuni orsi specifici non sono state interdette all’accesso da parte delle persone? La segnaletica presente nei boschi è efficace e sufficiente? Ci sono tante domande a cui la PAT deve dare risposta, ma la cosa certa è che questa tragedia doveva essere evitata. Allo stesso tempo, stiamo predisponendo i ricorsi per le annunciate ordinanze relative a MJ5 e M62, anch’essi ingiustamente condannati a morte“.