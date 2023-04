Sboccia la primavera in musica della Scuola musicale C. Eccher

Pubblicità

50 ragazzi dai 9 ai 13 anni delle sedi di Cles e di Borgo d’Anaunia, accompagnati dai loro docenti e da alcuni genitori: un’occasione unica per vivere un’esperienza in cui la voce è al centro come espressione dell’anima e strumento per costruire la cooperazione sviluppando la capacità, attraverso la musica, di entrare in sintonia con gli altri, non solo con chi si conosce ma anche con chi si incontrerà per la prima volta.

È sbarcato anche un nutrito gruppo noneso a Montecatini per il “Festival di primavera”, organizzato dalla Federazione dei cori nazionale Feniarco.

Alla diciottesima edizione della manifestazione, in programma dal 13 al 15 aprile per le scuole primarie, medie e voci bianche e dal 19 al 22 aprile per scuole superiori e cori giovanili, sta infatti partecipando la Scuola di musica C. Eccher nell’ambito del progetto “L’arte veicolo di pace” finanziato dal Consorzio Bim dell’Adige.

Un evento al quale sono rappresentate ben 13 regioni italiane con 55 cori presenti, 15 atelier di studio con altrettanti docenti, 12 concerti, 1.700 tra bambini, ragazzi e giovani dai 6 ai 20 anni che riempiranno le strade di Montecatini Terme, cantando musica per tutti i gusti.

Ma non è tutto, perché la primavera della Scuola di musica C. Eccher è fitta di impegni, come la 20esima edizione della rassegna degli allievi delle bande delle Valli del Noce e della Piana Rotaliana.

Protagonisti sono i ragazzi dei corsi di formazione bandistica provenienti dalle 16 bande delle Valli del Noce, di Mezzolombardo, di Gardolo e di Andalo: quattro gruppi strumentali, formati dagli allievi provenienti dalle diverse bande, si sono incontrati nelle scorse settimane per suonare insieme e condividere la passione per la musica attraverso gli strumenti bandistici.

Preparati dai rispettivi docenti in collaborazione con i gruppi bandistici, i giovani si esibiranno in tre appuntamenti: sabato 15 aprile alle 20.30 al teatro comunale di Malè con la Val di Sole Junior Band e la Apple Junior Band, domenica 16 aprile alle 17.30 nella corte di Palazzo Crivelli a Gardolo con la Rotaliana Junior Band e la Val di Sole Junior Band e sabato 22 aprile alle 20.30 al cinema teatro comunale di Taio con la Val di Non Mini Band e la Apple Junior Band.

