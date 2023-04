Sabato una festa per i beni comuni con l’Argentario e il Meano Day

Pubblicità

Sabato 15 aprile torna l’Argentario day, giornata organizzata dalla circoscrizione in collaborazione con l’ufficio Beni comuni, per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini nella cura dei beni comuni con laboratori e momenti di confronto. Quest’anno anche la vicina circoscrizione di Meano parteciperà organizzando il primo Meano day.

Con circa 70 interventi in programma – 50 previsti all’Argentario e 20 a Meano – l’iniziativa si trasforma in una vera e propria festa per la comunità, in cui consolidare il sentimento di amicizia e appartenenza al territorio.

Alla circoscrizione Argentario l’appuntamento per la cittadinanza è a partire dalle ore 9.

Le azioni, coordinate dal presidente Andrea Vilardi e dai referenti di zona Alessandro Zanasi, Francesca Chini, Marta Migliaresi, Renato Tomasi, Raffaele Guzzon, Monica Ioris, Paolo Bazzanella e Roberto Ciurletti, vanno dalla pulizia dei luoghi alla cura del verde e si uniscono alle attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione già esistenti, coinvolgendo i sobborghi di Cognola, Villamontagna, Martignano, Montevaccino, San Donà, Laste e Tavernaro.

Tra le altre cose, a Cognola è previsto il ripristino del colore delle colonne del centro civico, il ritocco di una panchina rossa dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne (in previsione anche a Martignano), la pulizia del teatro della scuola e la tinteggiatura dei camerini, oltre alla realizzazione di una “ciclofficina”. A San Donà si sistemeranno le statue in legno e al parco verrà installato un pannello per il gioco memory. La sistemazione delle panchine è prevista anche a Villamontagna insieme alla pulizia di Cave di Pila.

Per quanto riguarda le azioni di pulizia, a Cognola si interverrà sul Fersina Beach e sul teatro della scuola, a Martignano su via Cesarini e a Villamontagna sulla piazza Predaroi, ma anche sul torrente Rio delle Pozze, dove verrà effettuata una pulizia della vegetazione. Alla scuola materna di Martignano è invece prevista la sistemazione delle panche, mentre alle Laste ci sarà la pulizia del piazzale di fronte a Villa S. Ignazio e a Montevaccino una pulizia generale del quartiere.

A Cognola e San Donà verranno pitturate nuovamente le impronte del percorso “piedibus”, mentre alla scuola materna e al nido di Martignano, che ospiterà un punto ristoro, si svolgeranno attività di giardinaggio e manutenzione delle panchine.

La cura del verde interesserà Martignano non solo per la realizzazione di una nuova aiuola nei giardini del nido, ma anche per la sistemazione di quella adottata dall’Associazione Amici del Libro e per la manutenzione della casetta del Centro civico dedicata allo scambio dei libri. A Cognola è inoltre prevista la pulizia dell’Aiuola della Meraviglie e a Montevaccino la manutenzione e l’apposizione della targa per l’aiuola dei bambini.

Nell’arco della giornata si promuoveranno infine i patti di collaborazione già esistenti, in particolare “Gino Rifiutino”, con la sistemazione del totem posto in piazza dell’Argentario: dedicato ai temi del riciclo, della lotta agli sprechi e della tutela ambientale, ha oggi bisogno di cura e manutenzione a causa di alcuni atti vandalici. A partire dalle 16.30 è inoltre prevista l’inaugurazione del Centro Socio culturale La biblioteca di Montevaccino Castello di Carta, spazio del Centro Civico di Montevaccino aperto grazie ad un patto di collaborazione in fase di approvazione e del bookcrossing collocato lì vicino.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0461.889790 o 0461.889793, scrivere a [email protected] oppure consultare la pagina facebook della circoscrizione.

Nella circoscrizione di Meano il ritrovo sarà dalle ore 8.30 al Centro Civico. Tra le attività, coordinate dalla presidente Giulia Bortolotti, è prevista la pulizia di spazi pubblici a Gardolo di Mezzo e alle Gorghe, nel Giardino della Madonnina, dove verranno sistemate le panchine, nel campo da calcio della scuola elementare e nel Parco Sandrin. Si procederà inoltre con la sistemazione del sentiero alla cascata del mughetto, della rampa del marciapiede in via Pederzolli, del cortile a Casa Sardagna e dell’aiuola a Cortesano.

La giornata di Meano proseguirà, a partire dalle ore 14.30, con l’inaugurazione del nuovo spazio comune “Aula nel bosco” in salita del Ronzel, a cura della Pro Loco Ca’ Comuna del Meanese. Ai partecipanti è consigliato munirsi di guanti protettivi per lo svolgimento delle attività di pulizia.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina facebook della circoscrizione oppure si consiglia di scrivere a [email protected].