Ospedaletto: ritorna la «Su e Do per la Val Bronzale» nel ricordo di Mariano Tomasini

Ritorna domenica 16 aprile la «Su e Do per la Val Bronzale», la marcia non competitiva lungo i sentieri di Ospedaletto

Dopo il successo della prima edizione anche quest’anno il ritrovo sarà nel piazzale della canonica di Ospedaletto, da dove poi si raggiungerà a piedi il parco della Madonna della Rocchetta con un’escursione nei sentieri suggestivi del Monte Lefre e del Ponte dell’Orco.

Due i ristori previsti durante il percorso, nel secondo inizierà la festa con l’aperitivo. La manifestazione è dedicata alla memoria di Mariano Tomasini, figura importante per Ospedaletto e per tutta la Bassa Valsugana.

I percorsi previsti sono a portata di tutti, per gli «sportivi», ci sarà un chilometro in più da percorrere. Ad organizzare la manifestazione sono il gruppo giovani di Ospedaletto (nella foto), molto attivo in paese, e gli Alpini.

Le iscrizioni possono essere fatte la mattina stessa a partire dalle 8.45 ma è consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected] o mandando un messaggio al 346-3722073. La partenza è prevista alle 9.30 e all’arrivo via al pranzo. A proposito: ci sarà anche l’estrazione con premi per tutti.

