Migliorata la segnaletica orizzontale di quattro piste ciclabili

Pubblicità

Pubblicità



All’inizio del mese sono stati eseguiti alcuni interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale di alcuni tratti di pista ciclabile in Santa Chiara – San Giuseppe.

Ecco alcuni numeri dell’intervento: 1800 metri di linee da 12 cm; 100 simboli bici; 53 simboli pedoni; 64 simboli frecce. Per motivi di costo non è stata riproposta la colorazione rossa sulle parti di marciapiede riservate al transito ciclabile.

Le ciclabili interessate sono state – corso III Novembre (tratto via Piave-viale Rovereto): ripristino sia della linea di separazione tra i percorsi pedonali e ciclabili che dei simboli di riferimento. A causa della larghezza non sufficiente della corsia non si è potuto procedere alla realizzazione della linea di mezzeria per indirizzare i sensi di marcia delle bici: si è comunque provveduto ad eseguire una simbologia che richiama il ciclista a mantenersi sulla parte destra del tracciato (bici accoppiata a freccia).

Pubblicità Attiva/Disattiva audio qui sotto

Pubblicità

Via Bezzi: ripristino dei simboli e delle linee di separazione pedone/bici: nella parte di marciapiede riservata alle biciclette realizzazione della linea di mezzeria e simbologia con indicazione del senso di marcia.

Via Vittorio Veneto (tratto via Giusti-via Bronzetti): ripristino dei simboli e delle linee di separazione pedone/bici: nella parte di marciapiede riservata alle biciclette realizzazione della linea di mezzeria e simbologia con indicazione del senso di marcia.

Via San Pio X: ripristino dei simboli e delle linee di separazione pedone/bici. Non tutto il percorso, per caratteristiche dimensionali, si presenta omogeneo per cui in alcuni tratti si è adottata la soluzione impiegata ad esempio in via Bezzi mentre in altri quella impiegata in corso III Novembre.

Pubblicità Pubblicità