Lo Zoosafari Fasano si fa avanti per accogliere JJ4

Tramite un post sulla propria pagina ufficiale, la struttura pugliese Zoosafari di Fasano (che si trova in provincia di Brindisi) si fa avanti per accogliere JJ4, l’orsa che ha attaccato e ucciso Andrea Papi sul monte Peller.

Dal Trentino alla Puglia: sembra esserci quindi una valida alternativa all’abbattimento che pensa infatti sulla testa dell’orsa.

“In seguito ai fatti tragici che hanno visto, in Trentino, la morte del giovane runner per un attacco da parte di un’orsa e la decisione di abbattere la stessa, lo Zoosafari di Fasano, nella persona dell’Amministratore Unico, esprime il proprio cordoglio alla famiglia e, non condividendo l’opzione dell’abbattimento, si rende disponibile, qualora necessario, ad accogliere l’orsa, eventualmente realizzando un’apposita struttura ex novo, sentite le Autorità competenti.” si legge nel post pubblicato.

