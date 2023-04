Lega e Fratelli d’Italia: «Orso è pericoloso, decisione Tar assurda»

Pubblicità

Pubblicità



Dure le reazioni dei partiti di governo dopo la clamorosa e inaspettata decisione del Tar che ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orso Jj4, colpevole dell’uccisione dello sfortunato runnero 26 enne Andrea Papi.

La lega bolla come «assurda la decisione del Tar di Trento. È incredibile che davanti alla morte di un essere umano non ci sia un giudizio obiettivo, ma prevalgano i no ideologici delle associazioni animaliste» e difende a spada tratta la decisione del governatore Fugatti: «Questo orso è pericoloso e deve essere fermato. Non è possibile che, ancora una volta, per la quarta volta, ci dicano che non si può intervenire nei confronti di questo orso che dopo aver ferito due persone nel 2020 ora ha ucciso un ragazzo di soli 26 anni». Quante altre morti devono accadere prima di capire che non si può far finta che non sia successo nulla? Si chiede il carroccio, ricordando il fallimento del progetto Life Ursus e rammentando che 5 anni fa era stato depositato un disegno di legge per permettere alle singole regioni e province autonome di poter intervenire sulla gestione della fauna selvatica.

Secondo Fratelli d’Italia «in Italia il rischio è che si percepisca il sistema della giustizia più un ostacolo a decisioni rapide ed immediate (come richiederebbero le situazioni) che è uno strumento di garanzia. Ora il timore è che spento il riflettore sul caso di Andrea Papi si torni alla finta normalità di prima sino alla prossima aggressione. Su questo Fratelli d’Italia, si può essere certi, non ci starà, ed anzi ogni giorno dell’anno continueremo a prestare invece l’ attenzione sino a quando il problema non sarà complessivamente e nella sua interezza inserito nell’agenda della Provincia autonoma di Trento e delle istituzioni dedicate a livello nazionale».

Pubblicità Pubblicità