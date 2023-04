Il ritorno (triste) di Monica Cadau – IL VIDEO

Pubblicità

Ha chiamato amici e conoscenti attraverso un appello via social (sotto) ma stavolta non è arrivato nessuno. (clicca qui per vedere il nuovo show di Monica Cadau)

I tempi delle trasgressioni di Monica Cadau, poi trasformatesi in veri e proprio reati, sembrano finiti e sepolti. Accusata di numerosi reati, tra cui la rottura per 3 volte dei sigilli applicati dai carabinieri sulla porta del suo locale, dove aver trovato murato il bar era uscita di scena.

Anche gli applausi dei clienti del suo ex bar, che assistevano ai suoi incredibili siparietti dove inveiva contro le forze dell’ordine non esistono più. (qui è possibile vedere alcuni dei suoi show)

A dir la verità non esiste nemmeno più il suo bar. Infatti dopo essere stato murato il contratto è stato annullato e quindi la sua gestione è terminata da un bel pezzo.

Dicevamo. Monica Cadau si è ritrovata da sola insieme al suo compagno che la riprendeva, sotto la pioggia, mentre stava farfugliando le solite frasi senza senso. Una tristezza infinita, gli amici (come sempre) sono spariti, i consiglieri evaporati, i sostenitori scomparsi.

Per ora il primo round in tribunale l’ha vista sconfitta, si attende la sentenza del ricorso. (clicca qui per vedere il nuovo show di Monica Cadau)

