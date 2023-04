Il flop dei Ciclobox, il comune perde 17 mila euro ogni anno

Pubblicità

Bilancio in rosso per quanto riguarda i ciclobox, strutture fortemente volute dal sindaco Franco Ianeselli nel nome di una transizione ecologica che in questo caso non è mai avvenuta.

I dati certificano un autentico fallimento dove a fronte di un investimento di oltre 500 mila euro, non solo il comune di Trento non rientra dell’investimento ma perde per la manutenzione circa 17 mila euro ogni anno.

A sottolineare quanto il progetto non sia interessato a nessuno sono i soli 15 abbonamenti sottoscritti dai cittadini trentini per un totale di 449 euro di ricavi. Una gola profonda senza fine. Qui di verde ci sono solo le casse del comune, altro che transizione green.

Non contento il Sindaco rischia anche un flop bis. Il primo cittadino ieri in aula consiliare ha fatto sapere che vuol fare a tutti i costi la torre di legno all’ex SIT con la costruzione di un altro ciclobox alla base.

Che qualcosa non andava si era capito quando a metà novembre l’amministrazione comunale aveva deciso di ridurre le tariffe dei ciclobox, sia per quanto riguarda la tariffa giornaliera sia per quanto riguarda l’abbonamento annuale e mensile. L’abbonamento annuale era passato da 100 a 30 euro, quello mensile da 10 a 3 euro, la tariffa giornaliera da 2 a 1 euro.

La riduzione era dovuta al fatto che, nei primi mesi di attivazione (i ciclobox sono disponibili da fine agosto 2022) il servizio non ha ottenuto il risultato previsto: si rilevava infatti che, allora, il numero degli utenti è pari a 20 (a fronte di 7 nuove strutture di rimessaggio bici corrispondenti a 152 posti bici). Ora nonostante il calo del costo del pedaggio gli abbonamenti sono calati ancora. Un flop largamente annunciato.

