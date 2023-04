Pubblicità

È tempo di “Giornata Ecologica” a Spormaggiore.

Il ritrovo è previsto per domani, sabato 15 aprile alle 8.15, in piazza della chiesa per la suddivisione in squadre e quindi dare ufficialmente il via all’attività.

A mezzogiorno ci si ritroverà nuovamente sotto la tettoia delle scuole per un gustoso pranzo in compagnia di tutti i partecipanti.

Sul posto saranno forniti dal Comune i guanti e i sacchetti per la raccolta e, in caso di maltempo, l’iniziativa sarà rimandata a data da destinarsi.

Organizzano la Pro Loco di Spormaggiore e il Comune di Spormaggiore in collaborazione con le associazioni locali.

Per informazioni è possibile consultare la locandina pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale “Comune di Spormaggiore”.

