Contatto UDC – Fratelli d’Italia, Gerosa: «A breve incontrerò segretario regionale Dalrì»

Pubblicità

Pubblicità



L’Udc attraverso le parola del suo leader Lorenzo Cesa riconsidera il sostegno che aveva espresso nei confronti di Maurizio Fugatti come candidato presidente del centrodestra alle elezioni provinciali del 22 ottobre. Lorenzo Cesa fa dietrofront e non da più per scontato il sostegno alla Lega e anzi, dichiara di avvicinarsi alle posizioni di Giorgia Meloni confermando le ragioni di Fratelli d’Italia nel voler proporre un suo candidato presidente a fronte anche del grande cambiamento degli equilibri all’interno del centrodestra. Una Lega debole che dal 27% è crollata al’11%, posizionandosi a livello nazionale intorno all’8%. Il partito della Meloni che invece viaggia con il vento in poppa superando il 30% in Italia e il 25,5% di consenso raggiunto alle elezioni del 25 settembre in Trentino. Pubblicità Attiva/Disattiva audio qui sotto

Pubblicità Il peso di Fratelli d’Italia nel centrodestra è quindi preponderante e importantissimo a tal punto che senza il partito della Meloni superare il 40% è un vero miraggio. Se – ha detto ancora Cesa – non si troverà una soluzione condivisa, la decisione verrà presa sicuramente a Roma. Alle parole di Cesa ha replicato Francesca Gerosa, candidata presidente di Fratelli d’Italia che ha sottolineato come il suo partito stia affrontando il percorso verso le elezioni di ottobre in modo costruttivo e responsabile, «la coalizione rimane al centro – dichiara Gerosa – ed è un valore determinante attraverso la quale bisogna confrontarsi sui temi e gli obiettivi, senza arroganza ma con molta concretezza. Stiamo lavorando con costanza e determinazione sul territorio confrontandoci quotidianamente con le realtà che qui vivono, lavorano e operano, in quanto devono essere loro, a mio avviso e come sempre ho dichiarato, i protagonisti della politica trentina».

E ancora: «Fa piacere leggere le dichiarazioni dell’On Cesa, segretario nazionale dell’UDC, che a seguito delle interlocuzioni con gli onorevoli Donzelli e Urzì ha riconosciuto l’importanza dell’ascolto delle ragioni, definite vere e molto serie, di un partito, che mi onoro oggi di rappresentare nella veste di candidata alla presidenza della provincia, che è cresciuto molto in questi anni, anche in Trentino, realtà questa innegabile e che non può essere trascurata».

Gerosa conferma di aver sentito nella giornata di oggi il segretario regionale Roberto Dalrì per un primo confronto, «con lui mi incontrerò personalmente a breve per entrare nel merito di temi e progetti, e soprattutto per confrontarci sulla visione che abbiamo del Trentino del presente e del futuro. In questa direzione reputo quindi molto positiva l’apertura al dialogo dell’UDC con Fratelli d’Italia».

Secondo Francesca Gerosa «da qui bisogna partire, non dal conflitto tra partiti o dalla salvaguardia delle proprie posizioni, ma da azioni concrete perchè questo soltanto interessa ai trentini. Il mio scopo principale è lavorare mettendo a disposizione del Trentino le mie competenze ed esperienze con spirito di servizio: questo è ciò che tre mesi fa mi ha chiesto di fare Fratelli d’Italia, e riconfermato ieri in un incontro di vertice tenutosi nella capitale, e questo è ciò che continuerò a fare».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità