Via libera anche per l’uccisione dell’orso MJ5

Oggi in conferenza stampa il presidente Maurizio Fugatti ha voluto inoltre ringraziare il personale forestale in campo in questi giorni – e nel corso degli anni – nelle attività di gestione e monitoraggio. “La loro serietà non può essere messa in discussione dai commentatori da talk show, che non conoscono la realtà trentina e la sua complessità” ha detto Fugatti. Qui l’intervista.

Attività che, come è stato ricordato in maniera chiara, in passato ha dovuto fare i conti con le limitazioni date da pareri contrari degli organi preposti e delle sentenze dei Tribunali amministrativi. “Anche l’ex ministro Costa presentò ricorso contro l’ordinanza di abbattimento di JJ4 emessa nel 2020. In più occasioni avevamo informato Roma sulla situazione e richiesto la rimozione: rispetto a quanto è accaduto fa molto male e arrabbiare ulteriormente. Quell’orsa poteva essere rimossa da tempo ma non ce lo hanno permesso” ha osservato a tal proposito l’assessore Zanotelli.

L’ampia area compresa tra Mostizzolo e la Val Meledrio è presidiata dal Corpo forestale trentino. Il Corpo sta operando seguendo le direttive contenute nell’ordinanza contingibile e urgente firmata dal presidente della Provincia. Sul monte Peller sono state installate le trappole tubo.

L’animale è dotato di radicollare, che però al momento non è funzionante a causa di un guasto. Fugatti ha peraltro ricevuto nelle scorse ore il parere favorevole di Ispra rispetto alla rimozione di MJ5, l’orso che ha aggredito un escursionista in Val di Rabbi lo scorso 5 marzo. Lo sta ricercando del personale specializzato.

“Seguirà un atto consequenziale da parte dell’Amministrazione provinciale. Ci aspettiamo un parere dello stesso tenore anche per il terzo esemplare problematico M62, che da tempo sta dimostrando un comportamento molto confidente” ha detto Fugatti. Quest’ultimo animale è peraltro dotato di radicollare e una squadra di forestali sta compiendo attività di dissuasione con cani del nucleo cinofilo del Corpo forestale, dato che l’esemplare si sta avvicinando ai frutteti frequentati dagli agricoltori.

