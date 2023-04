Tentano di far uscire di casa un’anziana con l’inganno, ma la signora non ci casca

Pubblicità

Il fatto è successo alcuni giorni fa a Trento, ai danni di un’anziana che abita in zona ospedale Santa Chiara. La signora ha risposto ad una chiamata sul telefono fisso, cosa rara, perchè lei usa solo il cellulare.

All’altro capo del filo un ignoto: “Ciao mamma Maria (nome di fantasia), sono tuo figlio. Sono in ospedale perchè sto molto male, devi venire subito”.

Maria allora gli chiede “Chi sei?” perché suo figlio non la saluta mai così, e il personaggio dall’altra parte del telefono insiste più volte nel dirle come non si ricordi il nome di suo figlio, che sta perdendo la memoria, ecc.. La signora gli chiede cosa vuole, e lui le dice che deve recarsi subito in ospedale.

Ma la signora, 92 anni, è scaltra e non si lascia incantare dalle parole: “Ho avuto subito l’impressione che non fosse da solo, secondo me qualcuno gli suggeriva cosa dire. Volevo tagliare corto, perchè pensavo fossero sotto casa e che volessero farmi uscire per entrare a rubare. Allora ho risposto: certo che ricordo il nome di mio figlio, si chiama “Mario” (nome di fantasia)! Ma mio figlio ovviamente non si chiama così… E poi ho aggiunto: lo sai che non posso venire, ti auguro di guarire presto, quando torni a casa chiama così possiamo vederci e riabbracciarci”.

Prosegue: “Ho subito chiamato mio figlio e gli ho raccontato l’accaduto, e poi ho telefonato ai carabinieri per spiegare cosa era successo, e mi hanno ringraziato molto per la segnalazione. Quello che non capisco è innanzitutto come avessero il mio numero di telefono, visto che è ancora a nome di mio marito, ormai deceduto da tempo, come se conoscessero il mio nome e come se sapessero che ho un figlio.

Adesso ho paura, perchè ora capisco che mi tenevano d’occhio. Voglio che questo fatto venga a conoscenza, che altri anziani come me lo sappiano, per non venire truffati e derubati”.

Purtroppo ogni giorno accadono fatti simili a danni di anziani che, a differenza di Maria, ci cascano; le raccomandazioni sono quelle di non credere a nulla di quello che viene loro detto al telefono, si deve riattaccare e richiamare subito i propri famigliari o le forze dell’ordine e raccontare l’accaduto.

