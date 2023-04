Polizia di Stato di Moena: 832 interventi per incidenti con gli snow board negli ultimi 12 mesi

Pubblicità

Sono stati diffusi da parte della Questura di Trento i dati relativi al lavoro eseguito dalla Polizia stradale (clicca qui per leggerli) e delle divisioni reati penali (clicca qui per leggerli) negli ultimi 12 mesi, cioè dal 1° di aprile 2022 fino al 31 marzo 2023.

La Questura ha diffuso anche i dati legati al Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena che negli ultimi 12 mesi ha effettuato complessivamente 4.797 interventi di soccorso sicurezza in montagna, anche con l’ausilio delle unità cinofile e della squadra di soccorso alpino. 832 gli interventi di soccorso per incidenti con gli snow board e 172 di soccorso.

Le cause che hanno determinato i suddetti interventi di soccorso nello specifico si distinguono in: accidentali (4163), tra persone (760), contro ostacoli fissi (16), contro ostacoli mobili (3), nelle adiacenze degli impianti (27), in seguito a malore (185) e per altro tipo (647)

Sono state contestate inoltre 193 violazioni amministrative (disciplina delle linee funiviarie e delle piste da sci), da parte del personale in servizio di “sicurezza e soccorso in montagna”.

La squadra cinofila ha effettuato 4 ricerche di persone disperse a causa di valanghe e 5 ricerche di persone disperse in superficie. Nel periodo luglio – settembre 2022 sono stati effettuati controlli del territorio in alta quota con utilizzo di e-bike impiegando 88 pattuglie per un totale di 176 operatori partecipando a 30 manifestazioni ed effettuando 10 soccorsi unitamente al Soccorso Alpino.

In occasione della tragedia a seguito del distacco di una calotta di ghiaccio sul ghiacciaio della Marmolada la Polizia di Stato ha impiegato 29 operatori e unità cinofile.

