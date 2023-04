Lav contro la Provincia, estesa l’offerta di aiuto anche a MJ5

Pubblicità

Come detto già oggi in conferenza stampa (QUI link), Ispra ha dato parere positivo all’uccisione di MJ5, che verrà ucciso nell’attesa di ricevere il medesimo parere per JJ4 e M62, un orso accusato non di essere problematico ma di essere troppo confidente con gli esseri umani.

“La volontà della Provincia Autonoma di Trento è ormai chiara: non c’è l’intenzione di lavorare ad una convivenza pacifica tra cittadini e plantigradi attraverso buone pratiche già applicate con successo nel resto del mondo con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, ma l’unico scopo dell’amministrazione sembra essere quello di ottenere vendetta aggiungendo sangue innocente a sangue innocente, per nascondere la mala gestione da imputare esclusivamente all’amministrazione provinciale” si legge in una nota di Lav.

LAV ha inoltre ufficializzato ieri mattina al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin la disponibilità a trasferire immediatamente JJ4 in un rifugio sicuro. La proposta è stata allargata anche a Mj5.

“Ricordiamo che con una concreta alternativa alla morte per JJ4 l’Ordinanza del Presidente Fugatti che ne dispone l’uccisione è quindi inutile ed eseguirla comunque può integrare il reato di uccisione di animale “non necessitata”. Attendiamo l’ordinanza di uccisione per Mj5 per ribadire il medesimo concetto.”

