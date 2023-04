Gsh, torna la “Settimana dell’accessibilità comunicativa”

Pubblicità

Da sette anni la cooperativa sociale Gsh dedica un’intera settimana di eventi legati al tema della sensibilizzazione e della promozione della Comunicazione Aumentativa e di stili di vita accessibili.

Un momento per riflettere e per condividere, per costruire una società inclusiva, tesa al miglioramento della comunicazione per le persone con bisogni comunicativi complessi, caratteristica questa che si riscontra come comune denominatore di molte disabilità, patologie e sindromi.

Attraverso la Comunicazione Aumentativa è possibile creare contesti e risorse per aumentare la possibilità di comunicazione, partecipazione e inclusione per le persone con complessi bisogni comunicativi.

La settimana prossima, da lunedì 17 aprile a domenica 23 aprile saranno diversi gli eventi che alternano momenti di approfondimento e confronto con esperti, con sperimentazioni pratiche di utilizzo degli strumenti di Comunicazione Aumentativa, per sensibilizzare al tema della partecipazione ai contesti di vita sociali.

Sul sito internet www.gsh.it sono disponibili ulteriori dettagli e il programma completo dell’iniziativa.

Per qualsiasi informazione: GSH Cooperativa Sociale ONLUS, via Lorenzoni 21 – 38023 Cles (TN), 0463/424634, [email protected]

