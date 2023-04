Dramma nel mondo del volley, morta la diciottenne Julia Ituma

Pubblicità

Una tragedia scuote il mondo del volley: verso le 5:30 di questa mattina, la diciottenne opposto dell’Igor Novara Julia Ituma è stata trovata morta, probabilmente precipitata dalla finestra della sua camera d’albergo a Istanbul dove era in ritiro con il suo club.

Dopo aver disputato la semifinale di Champions League contro le turche dell’Eczacibasi, la giovane promessa del volley azzurro era rientrata, come le compagne, in hotel per la notte. La compagna di stanza Julia Virela ha rivelato di non essersi accorta di nulla, nel sonno, di quanto accaduto.

Le circostanze che hanno portato al decesso della giocatrice del club piemontese sono ancora sconosciute. Secondo i media turchi, la ragazza sarebbe morta sul colpo ed il suo sarebbe stato un suicidio, come avrebbero rivelato le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l’accaduto. Ulteriori indagini sono in programma per dare una risposta sulla tragedia accaduta .

