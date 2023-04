Doppio raid dei lupi in Bassa Valsugana, situazione critica

Pubblicità

La scorsa settimana è stato segnalato il doppio raid messo a segno dai lupi in Bassa Valsugana: la denuncia è stata fatta dal consigliere comunale di Ospedaletto per Fratelli d’Italia, Danilo Perin.

Perin si è rivolto direttamente al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ed ha chiesto che la situazione venga vagliata al più presto e – se possibile – che venga considerata l’ipotesi degli abbattimenti per i carnivori più problematici.

Secondo la segnalazione, la prima predazione sarebbe avvenuta a Ospedaletto e risale alla notte tra giovedì e venerdì scorso. Tre le pecore uccise. La seconda, invece, sarebbe avvenuta a Tezze di Grigno nella notte fra sabato e domenica. Anche in questa occasione, le pecore uccise sarebbero tre.

La richiesta di aiuto a Fugatti avviene in un momento certamente critico in regione, almeno per quanto riguarda la situazione grandi carnivori. Nonostante ciò, sono anni che la situazione è diventata sempre più insostenibile. Come può essere questa la normalità nei paesi e non solo nei boschi?

Il consigliere comunale di Ospedaletto per Fratelli d’Italia, Danilo Perin ha poi pubblicato su Facebook alcune delle foto delle predazioni, avvenute tra l’altro nei pressi delle abitazioni e non in zone o pascoli isolati.

