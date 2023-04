Devastazione corso Rosmini a Rovereto: condanne pesanti per tre anarchici

Pubblicità

Come dimenticare quando, nel febbraio 2018, Matteo Salvini in piena campagna elettorale venne a Rovereto per sostenere i candidati del Trentino in corsa per una poltrona parlamentare. Durante il comizio del leader della lega, allora forte nei sondaggi e in piena lotta contro l’immigrazione selvaggia, si scatenò il caos (QUI link articolo)

Prima che Matteo Salvini arrivasse all’Urban Center, infatti, la città era stata teatro di violenti scontri fra un gruppo di anarchici (muniti di caschi, pietre e bastoni) e la polizia. I danni erano stati ingenti (macchine rovesciate e pietre volanti in testa alla polizia e sulle vetrine dei negozi) e tutto per cosa? Per non lasciar parlare Matteo Salvini leader e candidato Premier della Lega.

Mentre Salvini parlava all’interno della struttura, gli anarchici avevano devastato Corso Rosmini al grido “Con tutti gli immigrati solidarietà, fuori la Lega dalle città” e “La bomba sociale siete voi” scatenando il panico con scene paragonabili a quelle degli assalti riportate nei film. Chi c’era a Rovereto quel giorno, di certo se lo ricorda. Fu un capitolo orribile per la “Città della Pace”.

La questione finì in Tribunale: i nomi degli imputati erano ben noti, ed il 21 aprile del 2021 sette di loro vennero assolti dopo un processo con rito abbreviato.

Gli altri cinque (Luca Dolce, Marina Martini, Massimo Passamani, Giulio Berdusco, Federica Mattarei) erano stati condannati con pene dai due anni di reclusione al pagare 5 mila euro di ammenda.

Ieri, in Corte di Appello, si è tornati a parlare di questo caso nel tentativo da parte dell’avvocato difensore Andrea De Bertolini di far cadere le accuse. In secondo grado sono stati assolti Marina Martini e Federica Mattarei. La seconda non è stata riconosciuta come colei che aveva organizzato il tutto. Gli altri tre sono stati condannati: Berdusco sconterà invece 1 anno e 3 mesi di reclusione mentre Passamani e Dolce hanno preso 2 anni e 4 mesi.

