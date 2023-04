“Alzheimer Cafè” e riflessologia plantare: l’Apsp “Anaunia” di Taio apre le porte alla popolazione

Pubblicità

Pubblicità



L’obiettivo è offrire servizi utili a migliorare la qualità di vita della popolazione e ad accrescere il benessere psicofisico delle persone. Ma anche aprire sempre di più le porte di una struttura che si è sempre proiettata verso l’esterno ma che per cause di forza maggiore (vedi Covid) ha spesso dovuto, negli ultimi anni, rinunciare a un contatto continuo con il mondo che la circonda.

Stanno per prendere il via all’Apsp “Anaunia” di Taio due proposte dedicate non solo agli ospiti della Rsa, ma anche agli utenti esterni.

La settimana prossima inizieranno infatti gli “Alzheimer Cafè”, iniziativa già organizzata prima della pandemia che ha sempre riscosso un bel successo, e il servizio di massaggi e riflessologia plantare, novità assoluta della primavera 2023.

Pubblicità Pubblicità

Il presidente dell’Apsp Flavio Gilli si dice soddisfatto e orgoglioso di queste proposte. «Proprio in un’ottica di apertura della nostra struttura, continuiamo a proporre nuovi servizi e iniziative che coinvolgano anche gli utenti esterni – fa sapere il presidente –. Per questo riprenderanno gli “Alzheimer Cafè”, proposta curata dalla psicologa e psicoterapeuta Paola Taufer, e prenderà il via un nuovo servizio curato da Barbara Battocletti, massaggiatrice e riflessologa plantare».

TORNANO GLI “ALZHEIMER CAFÈ” – Gli “Alzheimer Cafè”, che si svolgeranno in presenza con apposito spazio dedicato alle domande, inizieranno martedì 18 aprile alle 16 con il primo appuntamento dal titolo “Conoscere la memoria e suggerimenti per tenerla viva”. Si proseguirà poi ogni terzo martedì del mese: i successivi saranno martedì 16 maggio (“Stare bene con il linguaggio delle emozioni”) e martedì 20 giugno (“La comunicazione efficace migliora la relazione”).

«Parliamo di un’iniziativa che portiamo avanti da anni – fa sapere la dottoressa Paola Taufer – ed è un momento importante per potersi confrontare, per dialogare, capire qualcosa in più riguardo alla malattia. Raccontarsi è infatti un grande bisogno ed è utile per “alleggerirsi”. I benefici sono enormi, anche perché vi è la possibilità non solo di informarsi, ma anche di esprimere emozioni e di affrontare insieme le difficoltà quotidiane legate al prendersi cura di chi soffre di deterioramento cognitivo».

Pubblicità Pubblicità



Già negli anni scorsi la proposta ha riscosso un bel successo. «È un percorso significativo che consente di parlare, comunicare, confrontarsi – aggiunge il direttore Fausto Flaim –. In struttura abbiamo anche lo sportello per il sostegno psicologico. Il nostro obiettivo è davvero aprire il più possibile le porte e far entrare le persone in Casa di Riposo, dando servizi alla popolazione».

IL BENESSERE AL CENTRO – Come detto, oltre agli “Alzheimer Cafè”, la prossima settimana prenderà il via anche una nuova iniziativa legata al benessere psicofisico delle persone.

È stato infatti attivato un servizio di massaggi e riflessologia plantare, che si affiancherà a quello fisioterapico, sia in convenzione che a pagamento.

«Si tratta di un servizio meno “tecnico”, se vogliamo, e orientato maggiormente al benessere psicofisico» sottolinea il direttore Flaim.

A curare la proposta, a partire da lunedì prossimo, 17 aprile, dalle 16.30 in poi durante la settimana e il venerdì e il sabato tutto il giorno, sarà la massaggiatrice e riflessologa plantare Barbara Battocletti.

«Il benessere del corpo e della persona sono sempre stati gli obiettivi del mio percorso – spiega –. L’approccio alla riflessologia plantare è sconosciuto ai più e si tratta di una disciplina legata al benessere naturale, è un’arte legata al massaggio del piede che, ci tengo a sottolinearlo, può dare appunto benessere ma non cura. Effettuando una manipolazione con la quale si vanno a stimolare punti mirati, si ottengono benefici a livello fisico ed emotivo».

Per maggiori informazioni e per effettuare le prenotazioni è possibile contattare l’Apsp “Anaunia” di Taio.