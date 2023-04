A Rabbi torna lo “Zicoria FestiVal di Sole” per scoprire le virtù segrete del tarassaco

Pubblicità

Drena, depura e disintossica. È un toccasana per l’anima, l’organismo e anche per la pelle. Favorisce la digestione, stimola la diuresi e riduce lo stress.

Il tarassaco ha tanti nomi e proprietà. E, in Trentino, diventa anche protagonista assoluto di una rassegna: lo “Zicoria FestiVal di Sole”, in programma dal 21 al 25 aprile e dal 28 aprile al 1° maggio in Val di Rabbi, all’interno del versante trentino del Parco Nazionale dello Stelvio: due week-end di appuntamenti – tra escursioni, laboratori creativi, cene e degustazioni – per valorizzare la zicoria (così chiamata in Val di Sole, ma conosciuta pure come cicoria selvatica, soffione, girasole dei prati, dente di leone, dente di cane) e le sue enormi potenzialità.

La collaborazione con aziende agricole, osterie e ristoranti, che proporranno menù a base di tarassaco, impreziosisce la manifestazione giunta alla terza edizione. E che nelle precedenti due (2019 e 2022), unendo saperi e sapori, ha ottenuto un successo di pubblico oltre le aspettative.

«La sfida, stimolante, è costruire attorno a un singolo prodotto un programma dinamico, trasversale e con elementi innovativi, attraverso il quale farlo scoprire in ogni sua declinazione – spiega Fabio Sacco, direttore dell’Apt Val di Sole –. I visitatori avranno infatti l’opportunità di assaggiare specialità locali di qualità legate alla zicoria, fare escursioni a piedi e in bici, mettere le mani in pasta e imparare, divertendosi. Dietro a questo evento c’è il coinvolgimento attivo e spontaneo di un’intera comunità: il pubblico lo percepisce facilmente e lo apprezza».

Utilizzabile in ogni sua parte in cucina (radici, foglie, fiori), il tarassaco è un ingrediente estremamente versatile, utilizzabile in svariate ricette, dagli antipasti ai dolci (bevande comprese), che verranno proposte nelle diverse iniziative in calendario, come “Spontanee” (per apprendere come si cucinano piatti con le erbe spontanee, sabato 22 aprile); “Il lato dolce della primavera” (dedicata alla preparazione dei biscotti di primavera, domenica 23); “Bike&Gusto” (ciclopedalata in e-bike destinazione Malga Polinar dove si terrà una degustazione di formaggi e prodotti derivati dal taràssaco, lunedì 24); “Cena sotto le stelle con abbinamento dei vini di montagna” (con menù a tema, venerdì 28) e “L’abbinamento perfetto” seguito dalla tradizionale “Festa delle Zicorie” (corredata dal mercatino di primavera, domenica 30).

Non solo cucina però: all’interno della kermesse sono infatti previste pure attività che mettono in risalto altre virtù del tarassaco. Tra queste, “Cosmetici naturali: tutti i segreti per realizzarli a casa” (scoprendo così i molteplici benefici per il corpo, sabato 22).

Non mancheranno inoltre escursioni guidate nei boschi (anche a piedi nudi) per studiare gli aspetti caratteristici della flora alpina.

Lo Zicoria FestiVal di Sole rientra nel fitto calendario di “Aprile Dolce Fiorire”, rassegna organizzata dalla Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole (associazione che raggruppa agricoltori, ristoratori, agrituristi e artigiani nata allo scopo di tutelare e mettere in risalto la tradizione enogastronomica della valle solandra) nel periodo di fioritura dei meli proprio per celebrare questo stupefacente fenomeno che si ripete magicamente ogni anno: dal 14 aprile al 2 maggio si susseguiranno passeggiate gastronomiche tra i frutteti, corsi di cucina contadina, itinerari fioriti per ammirare da vicino lo spettacolo dei meli in fiore, escursioni guidate a luoghi unici come Eremi, Santuari e Castelli, visite a cantine, distillerie e birrifici artigianali e wine trekking.

Il programma completo della terza edizione dello Zicoria FestiVal di Sole (organizzato da Apt Val di Sole) è disponibile su https://www.visitvaldisole.it/it/eventi/zicoria-festival-di-sole