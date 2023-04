Torna giovedì 13 aprile il Talent Day Fipe

Pubblicità

Pubblicità



Per la seconda volta Trento ospita una tappa del Talent Day di Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici esercizi: giovedì 13 aprile, dalle 15:30 alle 18 nelle sale del ristorante Alpi in Via Solteri 56 a Trento, aziende e aspiranti lavoratori si incontreranno per valutare possibili collaborazioni in vista della stagione estiva.

L’appuntamento, organizzato da Associazione Ristoratori del Trentino e Associazione dei pubblici esercizi del Trentino in collaborazione con Agenzia del Lavoro, sarà l’occasione per favorire e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

«Siamo molto orgogliosi – commenta la presidente dell’Associazione dei pubblici esercizi del Trentino Fabia Roman – di ospitare, dopo l’anno scorso, un’altra giornata dedicata alla ricerca di personale con la formula del Talent Day ideata da Fipe.

Quello della ricerca di personale, infatti, è un tema particolarmente delicato per le nostre imprese: la pandemia ha in qualche modo segnato una svolta ed oggi le aziende fanno molta fatica a trovare collaboratori. Ogni occasione, come questo Talent Day, è buona sia per individuare personale ma anche per mettere in mostra il nostro lavoro, che è faticoso ma che sa dare molte soddisfazioni».

«Per il Trentino – spiega il presidente dell’Associazione Ristoratori del Trentino Marco Fontanari – il turismo è un settore di vitale importanza: la ricerca di collaboratori motivati e preparati è un tassello essenziale nella nostra offerta turistica.

Siamo felici di ospitare il Talent Day di Fipe, che da tempo ha colto questa esigenza a livello nazionale e sta mettendo in campo tutto il possibile per aiutare le aziende. Da parte nostra lavoriamo anche per accrescere l’appetibilità della nostra professione, anche introducendo un nuovo contratto territoriale che motivi di più chi desidera fare carriera in questo settore».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità