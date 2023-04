Stazione Borgo: nord africano aggredisce macchinista e capotreno – IL VIDEO

Pubblicità

Pubblicità



Ennesimo atto di violenza stamane alla stazione di Borgo Valsugana. Poco prima delle 8.00 sul treno che viaggia da Borgo a Trento un giovane nord africano di 34 anni è salito sul treno senza pagare il biglietto nonostante la presenza degli operatori delle ferrovie.

Capotreno e macchinista hanno spiegato al giovane che doveva fare il biglietto se no il treno non sarebbe partito. Ne è nata prima una discussione generata poi in una vera e propria aggressione fisica (qui il video)

Il nord africano prima si è lanciato contro uno dei due, poi in suo soccorso è intervenuto il collega. Nel frattempo i Carabinieri di Borgo, allertati dal macchinista, si sono precipitati sul luogo dell’aggressione. Il Capotreno è stato poi visto al pronto soccorso per delle ferite riportate dall’aggressione.

Il giovane straniero – nel mentre – era però fuggito. Pare però che l’aggressore sia persona piuttosto conosciuta dalle forze dell’ordine.

Solo alcuni giorni fa era già stato denunciato per tentato furto e avrebbe comunque l’obbligo di firma per dei precedenti reati. Il nord africano in questione risiederebbe in zona. (qui il video)

Pubblicità Pubblicità