Questura: negli ultimi 12 mesi denunciate 1.575 persone in stato di libertà

Sono stati diffusi da parte della Questura di Trento i dati relativi al lavoro eseguito negli ultimi 12 mesi, cioè dal 1° di aprile 2022 fino al 31 marzo 2023.

Durante il periodo di riferimento la Divisione Gabinetto ha emesso n. 2.548 ordinanze di cui n. 700 per eventi di Ordine Pubblico. Sono stati svolti 4.706 servizi di Ordine Pubblico e sono state impiegate n. 9.734 unità di elementi territoriali, di cui n. 5.050 dei Reparti inquadrati e n. 968 del Reparto Prevenzione e Crimine.

Nel periodo preso in esame sono stati controllati 767 esercizi pubblici e attività, di questi 4 sottoposti a chiusura ai sensi dell’art. 100.

In ambito provinciale sono state arrestati complessivamente 110 soggetti, di cui 23 per spaccio. 1575 le persone denunciate in stato di libertà.

L’attività di polizia giudiziaria per la lotta allo spaccio di droga ha portato al sequestro di 127 chilogrammi di sostanze stupefacenti ricoducibili a hashish, cocaina, eroina e marjuana.

Sequestrati complessivamente 181.587 euro in contanti una pistola, 31 fra armi da punta e taglio e un fucile. Le richieste di soccorso pubblico pervenute al “NUE 112” sono state complessivamente n. 13.714.

Nel corso delle attività sono poi state identificate (unitamente alle Polizie di specialità, Stradale e Ferroviaria) 84.727 persone, di cui n. 18.799 extracomunitari e verificati complessivamente 38.723 veicoli su strada. Nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio sono stati, altresì, sequestrati 5 veicoli e ne sono stati rinvenuti 7 rubati.

Sedici invece i reati collocabili nella fattispecie del «codice rosso». La polizia anticrimine ha emesso 22 provvedimenti daspo 120 ammonimenti per violenza domestica e 67 per stalking.

Sono stati autorizzazioni 496 nuovi rilasci porto d’armi per difesa personale e rinnovati 2020 porto d’arma per difesa personale. Per il porto d’armi per la caccia o per lo sport sono 2.446 le licenze rilasciate. Le revoche per la detenzioni delle armi sono state 54 in totale.

108 i decreti di espulsione, 97 gli ordini di allontanamento e 41 le persone accompagnate alla frontiera o presso i cie.