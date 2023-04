Pasqua trentina: italiani a tavola come ai vecchi tempi fra ristoranti e cucina di casa

In Trentino un grande successo di presenze per questa Pasqua grazie anche alla buona stagione. Tante esperienze culinarie, risposte tradizionali, tutti alla ricerca della cucina locale reinterpretata

È andata benissimo per tutti: in alta montagna nei rifugi gourmet ancora aperti. Sui laghi per chi sente già desiderio di vacanza estiva: un po’ di sole e BBQ di carni locali. Straordinaria la presenza in città, Trento davvero full fra musei e ristoranti dehor. Ci siamo spostati in auto e lo hanno fatto anche coloro che si sono dedicati all’attività fisica open air: passeggiate, sciate e tanta bici.

Quasi sempre a tavola con le ricette della nonna – Tutti assieme appassionatamente. 6,4 milioni si stima siano stati in Italia gli ospiti dei ristoranti, agriturismi, pizzerie italiane per questa Pasqua 2023.

Il 7% di noi italiani ha festeggiato fuori casa, anche se la maggior parte di noi vive a due passi dal ristorante. Spesa € 60 a persona (media italiana). Tutti alla ricerca di conferme: il 76% dei menù solo a base di produzioni locali a km zero, stagionalità e tradizione pasquale, sia che si pranzi al ristorante, negli agriturismi o a casa. Ma anche chi resta a casa con pranzi e BBQ in famiglia e con amici non ha scherzato: 76€ di media a testa e a casa eravamo oltre il 50% degli italiani.

Anche i numeri si legano alla tradizione – Una Pasqua rassicurante e solidamente tradizionale. Siamo infatti tornati a livelli del 2019* fase pre-covid affermano sia Coldiretti che la FIPE-Confcommercio. La maggior parte dei clienti di agriturismi e ristoranti abita vicino se non vicinissimo ai ristoranti: è l’esperienza fuori casa a prevalere, proprio uno svago (65% degli ospiti). Il 28% sono turisti provenienti da altre città limitrofe, mentre circa il 7% sono stranieri. Super affollamento grazie anche al bel tempo soprattutto nelle città d’arte

Gestire l’onda d’urto grazie alle tecnologie – Nonostante le difficoltà legate ad aumento dei costi di gestione e alla ormai cronica carenza di personale nella ristorazione, l’88% dei locali italiani è rimasto aperto: uno sforzo organizzativo e familiare davvero importante. Il periodo pandemico però ci ha abituato a prenotare e il risultato si è visto: una migliore gestione dei locali che, seppur affollati, hanno potuto gestire il servizio.

Le tecnologie possono essere una risposta così come una maggiore disponibilità a orari di pranzo più flessibili da parte di noi clienti. E adesso? Tutti a smaltire le calorie di troppo.

Con Pasqua appena dietro l’angolo, potrebbero iniziare anche le preoccupazioni legate alle mangiate e al loro effetto sui tuoi obiettivi di allenamento e fitness.

Pasqua però non dovrebbe essere un periodo di ansie: è uno dei pochi momenti dell’anno in cui si è davvero giustificati a mangiare cioccolato e dolci vari (bentornate colombe!).

Tuttavia, se volete raggiungere un sano equilibrio tra zuccheri e forma fisica, ecco qualche semplice consiglio e trucchetto:

Stabilire qualche limite – Per evitare di abbuffarsi, datti una quantità massima di dolci per ogni giorno. Per esempio, un po’ di cioccolato la sera e una fetta di colomba a pranzo. Ricorda che i dolci ci sono tutto l’anno e non c’è bisogno di strafogarsi solo perché è Pasqua.

Non saltare i pasti – A volte si pensa che saltare un pasto dia poi il via libera per mangiare più dolci; poi però, spesso, l’effetto è quello di abbuffarsi, perché si finisce per avere così tanta fame che si assume il pari di un normale pasto, ma in dolci (da evitare).