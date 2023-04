Orsi in Trentino: si valuta anche il trasferimento di massa

Pubblicità

Pubblicità



Importante incontro ieri, il primo dopo l’uccisione di Andrea Papi da parte dell’orso, tra il ministro dell’ambiente Picchetto e i vertici della provincia autonoma di Trento.

Ispra e Picchetto hanno dato il via libera per l’abbattimento degli orsi problematici. Tra le possibili soluzioni prese in considerazione, vi è inoltre quella di mettere a punto un piano di trasferimento di massa col mantenimento in Trentino di un numero di soggetti sostenibili dal territorio.

Il ministro ha confermato la piena collaborazione del Ministero dell’Ambiente e ha raccomandato al presidente Fugatti la massima condivisione con Ispra delle procedure che porteranno all’individuazione dei soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per l’uomo, già responsabili di atteggiamenti aggressivi, nei confronti dei quali il presidente della Provincia ha la facoltà di adottare misure di abbattimento.

Si è inoltre presa in considerazione la possibilità di dotare gli operatori di pubblica sicurezza, così come avviene in altre realtà internazionali, di dispositivi di difesa quali gli spray anti aggressione, sui quali non si ravvisano criticità da un punto di vista ambientale.

In tal senso il ministro Pichetto si è detto disponibile a farsi portavoce da subito di questa richiesta con il ministro degli Interni, competente per materia.

Si lavora ora per riportare il progetto Life Ursus ai numeri orginari che prevedevamo massimo 40 orsi sul territorio trentino.

Pubblicità Pubblicità



Ora gli orsi presenti sulle montagne trentine sono circa 100, anche se voci provenienti dalla forestale parlerebbero di oltre 150 orsi che scorrazzano sul territorio.

A questo punto la cosa è sfuggita completamente al controllo della provincia mentre le segnalazioni nelle ultime settimane sono aumentate a dismisura. C’è chi, come a Saone si è trovato l’orso in giardino dopo un barbecau.

Alcuni contadini nella bassa val di Non il giorno di Pasquetta dopo la vista di un orso che si aggirava intorno al campo dove lavoravano hanno deciso di darsela a gambe levate. (qui articolo)

A conclusione dell’incontro di ieri si è stabilito di istituire un tavolo di confronto tecnico tra il Ministero dell’ambiente – che su delega del ministro Pichetto sarà rappresentato dal sottosegretario Barbaro – Ispra, Regione e Provincia Autonoma di Trento, al fine di valutare in tempi celeri ogni azione utile a proseguire l’originario progetto di reintroduzione dell’orso nell’arco alpino, intervenendo sulle criticità che nel tempo si sono verificate.