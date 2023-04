“Nel weekend di Pasqua Rovereto è rinata, è stato bellissimo”

Pubblicità

Il weekend di Pasqua ha visto andare in scena della Città della Quercia l’atteso Torneo internazionale “Città della Pace”.

Un weekend di sport per le strade della città e di sfide calcistiche in tutta la Vallagarina. Bellissimo rivedere rinascere una città che per troppo tempo è rimasta assopita sotto una coltre cupa di vuoto e desolazione.

Rovereto ha la particolarità di essere una sorta di “città fantasma” in mancanza di eventi, ma quando viene organizzato qualcosa (evento sportivo o eventi in generale o festival) rinasce e ritrova la propria luce... anche se magari solo per qualche giorno.

Nonostante qualche lecita lamentela, il weekend ha visto la città non solo invasa da giovani atleti e famiglie, ma anche da turisti venuti nella Città della Pace per le mostre del Mart, museo che da quando è arrivato Sgarbi è tornato “finalmente” a rivedere la luce tanto quanto la stessa città.

“È stato bellissimo andare in città nel weekend, a me il calcio non piace e le partite non le ho seguite. Ero però ai fuochi domenica sera e sono stati bellissimi.” racconta Vittoria, una ragazza che abbiamo incontrato lunedì pomeriggio per le vie di Rovereto. “Nemmeno ero al calcio, però so che c’erano un sacco di iniziative, abbiamo visto parecchia gente al basket dove c’era il canestro ed è stato tutto molto bello” concorda una sua amica.

Lunedì di pasquetta, inoltre, la ciclabile che da Sacco porta fino a Volano era affollatissima: “Già lunedì Rovereto si è svuotata, almeno se si parla di turismo e di gente per negozi. Erano pochi i posti aperti e poi a Pasquetta ci sta che sia tutto chiuso se magari a Pasqua si è stati più elastici anche visto il torneo.

Però c’era davvero tanta gente lungo l’Adige che passeggiava, si allenava o andava in bicicletta vista anche la bella giornata. Peccato per il vento ma almeno c’era il sole.” racconta Maria, una signora di Rovereto a passeggio con il proprio cane.

“Vivo a Rovereto da tanti anni e vedere le città che continua ad avere negozi che chiudono sempre più è triste. Anni fa si facevano le vasche sul corso, ora i ragazzi non sanno nemmeno più cosa sono. E poi è tutto vuoto. Non mi sposto con la macchina però il centro città è difficile da raggiungere. Chissà, magari in futuro le cose cambieranno! Solo questo weekend la città è rinata, è stato molto bello.” ha aggiunto poi.

