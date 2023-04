Il Centro Studi per la Val di Sole si riunisce in assemblea: organizzati nel 2022 quasi 50 eventi

Pubblicità

Si terrà domenica prossima, 16 aprile, alle ore 15 al Teatro Comunale di Malé l’assemblea generale del Centro Studi per la Val di Sole.

Dopo gli anni difficili della pandemia, il 2022 è stato finalmente un anno normale che ha visto l’associazione solandra mettere a segno una serie di iniziative per alcuni aspetti davvero sorprendenti.

Quasi 50 gli appuntamenti che hanno spaziato dai convegni alle presentazioni di libri, dalle serate a tema alle escursioni, dalle premiazioni di tesi ai concerti.

Di tutto questo parlerà nella relazione morale il presidente del Centro Studi Marcello Liboni, che illustrerà i risultati di un anno gratificato anche dal forte seguito in termini di presenze a ciascun appuntamento.

Non va dimenticato tra l’altro che il Centro Studi gestisce un Museo etnografico (grazie all’accordo con il Comune di Malé, la Comunità di Valle e l’Apt della Val di Sole), una Biblioteca storica (in questo caso grazie al Comune di Terzolas e alla Cassa Rurale Valle di Sole) ed edita un periodico – La Val – dalla cadenza trimestrale.

Guardando ad alcune tra le proposte più significative, va ricordato il convegno dedicato al ritiro dei ghiacciai e seguito da un’escursione al Rifugio Larcher per vedere “da vicino” gli effetti del cambiamento climatico; quindi lo splendido incontro estivo a Pellizzano e ancora il convegno a Cogolo per la costruzione di una rete dei piccoli musei etnografici del Trentino.

Come sempre le premiazioni delle tesi di laurea (due quelle presentate ad Ortisè nell’ambito della settimana di ricerca archeologica “Alpes”) sono appuntamenti stimolanti su tematiche diverse: la tutela ambientale, l’agricoltura biologica, la ricerca storica… E proprio sul fronte storico la scorsa primavera, con i Gruppi Alpini della valle e la Fondazione Museo storico del Trentino, è partito un lavoro di ricerca dal titolo “Non dimenticatevi di Noi tutti” volto alla conoscenza delle vicende dei militari solandri nella 2° guerra mondiale.

Anche le serate al museo e la presentazione di libri (al Castello di Croviana quello di Serena Luzzi dal titolo “Il cacciatore di Corte” e a primavera il testo di Sergio Boem “94 stelle alpine” dedicato ai caduti “dimenticati” sui prati del Tonale), hanno catturato l’attenzione di moltissimi appassionati di narrativa e storia locale.

Due, infine, le pubblicazioni edite dal Centro Studi e distribuite ai soci: “Gli artisti per la loro terra”, catalogo delle prime donazioni per la Pinacoteca di Valle, e il 1° volume del “Dizionario Biografico dei solandri illustri” realizzato in collaborazione con la Fondazione Ugo Silvestri di Malè.

Di tutto il resto sarà data ampia rendicontazione nel corso dell’assemblea.

Si confermano inoltre strategiche per il Centro Studi le collaborazioni con altre realtà quali l’associazione culturale G.B. Lampi della Val di Non, l’Associazione Judicaria, il Circolo Culturale Ghislandi della Val Camonica e l’Associazione bresciana Aref con la quale il Centro dal 2019 è gemellato.

Alla relazione del presidente seguiranno quelle dei coordinatori dei vari settori: Mauro Pancheri per la Biblioteca Storica, Salvatore Ferrari per il Museo della Civiltà Solandra e Alberto Mosca per il Notiziario La Val che quest’anno festeggerà i suoi primi 50 anni.

Al termine del pomeriggio, l’assemblea si esprimerà sulla relazione economico finanziaria e sul bilancio che verrà presentato della tesoriera Tiziana Ambrosi.

Tutti i soci e gli amici del Centro Studi sono invitati all’appuntamento.