Funerali Andrea Papi: «Chi è responsabile non dormirà tranquillo, faccia un passo indietro e si tolga la corona»

Quasi 3.000 persone si sono riversate a Caldes per partecipare ai funerale di Andrea Papi, il runner 26enne, ex studente in Scienze motorie a Unife, morto attaccato dall’orsa Jj4 lo scorso 5 aprile.

Tutta la valle si è stretta attorno alla famiglia e ai cari di Andrea Papi, nel giorno dei funerali del giovane aggredito e ucciso dall’orso mentre correva nei boschi sopra l’abitato. Una tragedia che ha scosso non solo la comunità solandra ma tutto il Trentino, come testimonia la folla presente oggi pomeriggio a Caldes. Tantissime le persone nella chiesa di San Bartolomeo e fuori sulla via, dove si sono messi in fila in modo ordinato e in silenzio, per centinaia di metri, tutti coloro che sono venuti per entrare e dare l’ultimo saluto ad Andrea.

“Accompagniamo Andrea in questo suo ultimo viaggio. Andrea vivrà nel cuore nei nostri ricordi”, ha detto don Pellegrini. Le campane delle chiese della vallata sono state fatte rintoccare. “Sono giorni di sofferenza, paura e anche di rabbia, ma sono convinto che questa comunità saprà trovare la speranza”, ha aggiunto il parroco concludendo: “Siamo qui in tanti, tantissimi, tutti sconvolti, in lacrime, accanto alla famiglia e alla fidanzata, con dentro un dolore che non ha nome. Andrea è morto innocente, sulla sua strada, la nostra strada, dove faceva sport ma ha incontrato la morte. Andrea, ti salutiamo con tanto affetto, dolore e la nostalgia di chi ha perduto un amico, una persona capace di percorrere le vie del futuro” ha concluso il parroco, non prima di aver sottolineato l’importanza di fare in modo che tragedie come questa non si ripetano più”.

Prima dell’inizio della cerimonia funebre una lunga fila si è creata sul sagrato, pieno di fiori, della chiesa di Caldes. All’interno, solo i famigliari e gli amici più stretti del giovane. La chiesa è stata infatti interdetta a fotografi e televisioni. Nei primi banchi si sono seduti la madre Franca, il padre Carlo, la sorella Laura e la fidanzata Alessia. All’esterno tutte le altre persone per cui sono stati allestiti altoparlanti.

“Oggi per noi le notti sono lunghissime, notti piene di ricordi, di nostalgia, notti di rabbia verso chi non ha agito prima. Rabbia perché si poteva evitare e ora non si può tornare indietro”, ha detto durante la cerimonia funebre, Carlo Papi, il padre di Andrea. Il suo intervento è stato accolto da un lungo applauso. “Ma non siamo gli unici a non poter dormire: chi ha responsabilità di tutto questo non può dormire sonni tranquilli. Andrea aiutaci a trovare dentro di noi il perdono, verso coloro che non riescono a chiedere umilmente scusa del loro operato e per le cattiverie inaccettabili in questo momento. Questo perdono è troppo grande per noi”, ha aggiunto.

“Andrea dobbiamo darti giustizia, darti dignità. È l’unica cosa che possiamo fare oggi. Se qualcuno ha fatto degli errori, faccia un passo indietro, si tolga la corona e faccia mea culpa, riporti le cose a come dovevano essere”, ha concluso.

Parole molto forti pronunciate probabilmente verso la classe politica e forse nei confronti dello stesso governatore Fugatti (“si tolga la corona….”) invitato quindi a dimettersi.

La madre di Andrea a margine della cerimonia ha rilasciato queste dichiarazioni: «Come madre non posso accettare una morte così orribile.

Voglio chiarire una cosa: la colpa non è di mio figlio e neanche dell’orso. La colpa va ricercata nella cattiva gestione fatta da chi ha gestito, nel tempo, il progetto Life Ursus, che ormai è sfuggito di mano. L’abbattimento dell’orso non mi ridarà Andrea. La gestione di questo progetto, man mano nel tempo, è diventata sempre più incauta e inadeguata e non ha tenuto conto e valutato la crescita del numero degli orsi e della popolazione. Per la mancanza di tutela e prevenzione ci devono dei responsabili, che non possono passarla liscia. Chiedo a tutti i Comuni del Trentino e alle Amministrazioni di starci vicino, come atto dovuto, perché Andrea potrebbe essere stato l’Andrea di tutti, di tutte le comunità, il figlio di tutti. Mi auguro che il Governo, lo Stato, il Presidente del Consiglio ci aiutino e raccolgano questo che è l’urlo di dolore di una madre»

A esprimere vicinanza alla famiglia anche il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, gli assessori Giulia Zanotelli, Roberto Failoni e Mario Tonina, il sindaco di Caldes, Antonio Maini e i sindaci della valle di Sole e di molti comuni del Trentino. Unico parlamentare presente è stata Alessia Ambrosi che si è intrattenuta brevemente a parlare con il padre garantendo alla sua famiglia il massimo sostegno.

Per permettere lo svolgimento della funzione, le forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco volontari hanno chiuso parte del centro storico dell’abitato. All’esterno della chiesa era stato allestito un gazebo con un pannello azzurro, dove in molti hanno lasciato biglietti di condoglianze e dei cuori carta.

Presenti anche il soccorso alpino trentino e quello della guardia di finanza, l’associazione cani da ricerca, il corpo forestale, la polizia di Stato, la guardia di finanza. Oltre naturalmente alle associazioni del territorio, con il Gruppo Giovani Contre.

