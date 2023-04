“Dipende da te”: l’associazione “Alla Ribalta” cerca artisti che rappresentino il tema delle dipendenze

Pubblicità

Il collettivo “Alla Ribalta”, che ha sede a Mezzocorona, è alla ricerca di un artista, aspirante artista o collettivo/gruppo da inserire all’interno della programmazione del ciclo di conferenze “Dipende da te”, che tratterà alcune forme di dipendenza, prevista per maggio 2023.

In particolar modo l’evento desidera portare alla luce la dipendenza da social media, la dipendenza da sostanze e la dipendenza emotiva.

Gli artisti che intendono partecipare devono rendersi disponibili nel weekend del 12, 13, 14 maggio 2023, giornate dedicate all’iniziativa che si svolgerà in centro a Trento.

Da venerdì 14 aprile 2023 verranno condivisi sui social e via mail a chi avrà già aderito alcuni stimoli, preparati da esperti del settore, sulle tre dipendenze citate che si potranno usare come ispirazione per creare la propria opera.

Ogni libera interpretazione è ben accetta.

“Dipende da te” intende creare uno spazio libero da giudizi in cui ogni artista e membro del pubblico possa sentirsi libero di esprimersi, ponendo domande su queste tematiche così delicate e complesse.

Il progetto infatti si propone di mostrare cosa significhi veramente vivere una dipendenza.

Sono ammesse tutte le forme d’arte: performing art, pittura, illustrazione, grafica, video, danza,teatro, musica e poesia. Le forme d’arte performative non devono durare più di 10 minuti.

Il direttivo “Alla Ribalta”, in collaborazione con gli esperti del settore, selezionerà l’opera d’arte più significativa. L’artista o il collettivo/gruppo di artisti selezionato riceverà un premio di partecipazione di 150 euro.

L’opera d’arte/performance verrà, su consenso dell’artista, ricondivisa attraverso i canali social dell’associazione “Alla Ribalta”.

Altre 4/5 opere, che più abbracciano le tematiche proposte, saranno selezionate per essere presentate ed esposte, in accordo con gli artisti, durante le serate di maggio.

Per partecipare alla call è sufficiente compilare il modulo di partecipazione (Google Forms) ed inviare a [email protected], specificando il proprio nome, cognome e titolo dell’opera, un Wetransfer con una versione digitalizzata della propria opera, la scheda tecnica con tutte le necessità tecniche per presentare l’opera ed eventuale scheda artistica.

“Alla Ribalta” in nessun modo acquisirà i diritti sull’opera artistica presentata e citerà sempre l’autore dell’opera, previa richiesta autorizzazione all’autrice/autore in caso di ri-condivisione.

Se l’opera è in via di costruzione può essere inviata una bozza del proprio progetto, scheda tecnica ed eventuale scheda artistica.

Ogni artista può presentare un’opera soltanto. La data di scadenza oltre la quale non verranno più accettate candidature è fissata al 30 aprile 2023.

Gli esiti della selezione verranno comunicati entro il 5 Maggio 2023.