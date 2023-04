Casino di tiro al bersaglio di Trento: la petizione popolare

Pubblicità

Pubblicità



Per il casino di tiro al bersaglio di Trento non c’è pace. Sono anni, infatti, che il nostro giornale segue le sorti incerte di questo sfortunato immobile che oscillano tra l’abbattimento ed il restauro conservativo, a seconda della convenienza dettata dal momento politico.

Venerdì prossimo (14.04.23) alle ore 18 nella sala della Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello si riuniranno i rappresentanti del Comitato per la rinascita del casino di bersaglio, delle compagnie Schützen «Kaiser Maximilian I» e «Paolo Primon» di Trento e «Major Enrico Tonelli» di Vezzano, dell’associazione Risveglio Tirolese con i consiglieri comunali Silvia Zanetti (Si può fare) e Andrea Maschio (Onda) per verificare gli esiti della delibera n. 10 del 25.01.22 del Consiglio Comunale di Trento.

In particolare, la suddetta delibera prevedeva la redazione, entro sei mesi, di «uno studio di fattibilità per il confronto tecnico-economico-storico-culturale di una ristrutturazione e/o una demolizione e ricostruzione dell’edificio».

Pubblicità Pubblicità

Ricordiamo ai lettori che le varie associazioni coinvolte vorrebbero ristrutturare il casino di tiro al bersaglio di Trento, in primis, per recuperare un immobile fatiscente e abbandonato, attualmente ricettacolo di immondizie e di colonie di topi, ma anche per restituire alla città un simbolo che è stato un pezzo della storia e delle tradizioni trentine.

Una volta ristrutturato l’edificio, in esso troverebbero posto un museo multimediale ed un’aula didattica dedicati alla storia trentina ed agli usi e costumi tirolesi, una sala dedicata alle attività sociali per la gente del quartiere ed un’ultima sala farebbe da sede al Welschtiroler Schützenbund, l’associazione provinciale degli Schützen del Tirolo meridionale.

La preoccupazione maggiore delle associazioni interessate alla conservazione dell’edificio è quella che, con un colpo di mano neanche troppo inatteso, il Comune possa decidere di abbattere l’edificio e poi non impegnarsi più alla sua eventuale ricostruzione, pertanto, sono state già raccolte più di duecento firme, in una petizione popolare, da consegnare al sindaco Ianeselli per richiedere il restauro conservativo dell’immobile.

Pubblicità Pubblicità



Per i lettori più curiosi riproponiamo, di seguito, alcuni articoli sul casino di tiro al bersaglio di Trento.

art1, art2, art3, art4, art5, art6, art7, art8, art9

A cura di Mario Amendola